صنعتکار: برخورد جدی با محتکران، مطالبه مردم است

روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ایام عید قربان تا عید غدیر دهه ولایت نام‌ گرفته که امید می‌رود در این دهه برنامه‌های شبانه با رنگ و بوی جشن و متنوع برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این‌ ایام حدود ۴ جنگ شامل جنگ اقتصادی، فرهنگی و دیپلماسی و نظامی وجود دارد، افزود: جنگ اقتصادی از ابتدای انقلاب با تحریم‌ها شروع شد و این‌روزها یک جلوه ویژه‌ای پیدا کرده که از مسئولان امر در این حوزه درخواست می‌شود وظیفه خودشان را در کمک به سفره مردم و رصد تخلفات انجام دهند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: در این جنگ اقتصادی دشمنان داخلی نیز علاوه بر آمریکا وجود دارند که احتکار و تورم در نتیجه فضای داخلی جنگ است پس هر جنگی علاوه بر فضای بیرونی که دشمن بوده یک فضای داخلی نیز دارد.

صنعتکار تصریح کرد: گرچه با مورد هدف قرار دادن پالایشگاه پتروشیمی کشور، مقداری مواد خام پلاستیکی کم شده اما این قیمت‌های سرسام‌آور اصلا نباید باشد بنابراین این نیاز به نظارت و بررسی جدی دارد.

وی بیان کرد: برخورد جدی با محتکران، جزو مطالبات مردمی است چرا که یکی از مطالبات مردمی در این تجمعات مردمی حوزه اقتصاد کشور است بنابراین تیم‌های بازرسی باید به شکلی عمل کنند که ما بتوانیم کمترین خسارت را بر سفره مردم داشته باشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: به اعتراف دشمن اگر تمام ارتش‌های دنیا جمع شوند تا تنگه هرمز را باز کنند نمی‌توانند و در حوزه نظامی و میدان تمام دنیا به این نتیجه رسیدند که ایران جنگ را برده و این در تیتر تمام شبکه‌های خبری نیز وجود دارد.

صنعتکار اضافه کرد: به دستور مقام معظم رهبری، تنگه هرمز دیگر هیچ‌گاه به حالت قبلی برنخواهد گشت و مدیریت تنگه هرمز با خون مطهر شهدا به رنگ قرمز است که این دستاورد پیروزی جمهوری اسلامی بوده و این نظام، مقاوم در تمام جبهه‌ها ایستاده است.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در روز حکیم ابوالقاسم فردوسی فرمودند باقی‌مانده‌ جنگ را باید در میدان فرهنگی پیروز شویم، کار فرهنگی و امر به معروف که وظیفه همگانی است باید انجام شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به مذاکرات، تصریح کرد: یک جایی جنگ باید تمام شود و جنگ ادامه پیدا نمی‌کند ولی ده فرمان و خط قرمز رهبر انقلاب در خصوص مذاکرات باید رعایت شود، حضور مردم در میدان برای حمایت از میدان دیپلماسی، مردان میدان در تنگه هرمز و بچه‌های هوافضا است.

صنعتکار یادآور شد: به تعبیر رهبر شهید که در دو بار مذاکره، دشمن جنگ را شروع کرد، به دشمن کاملا بی‌اعتمادیم و کاملا دشمنان را در جایگاه آدم‌های سفاک و فریب دهنده می‌بینیم اما خوشبختانه اتحاد در صف اول کشور وجود دارد و رهبر انقلاب طبق آخرین اخبار، تمام مسائل را رصد می‌کند.