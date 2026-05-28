ارائه ۱۱ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، سید علی مرعشی، درباره خدمات ارائه شده به زائران ایرانی گفت: از ابتدای شروع مناسک حج در مشاعر مقدسه تا این لحظه، جمع کل خدمات ارائه شده در عرفات، مشعر و منا به ۱۰ هزار و ۹۸۱ مورد رسیده است.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد ویزیت عمومی ۵ هزار و ۵۹۶ مورد، ۸۴۵ مورد خدمت پرستاری و ۴ میلیون و ۴۹۳ مورد نسخه دارویی برای مراجعه کنندگان صادر شده است.

مرعشی ادامه داد: بیشترین علت مراجعات سرماخوردگی، گلو درد، درد مفاصل، گرفتگی عضلات و گرما زدگی بود.