۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

ارائه ۱۱ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، از ارائه ۱۰ هزار و ۹۸۱ خدمت درمانی به حجاج کشورمان در عرفات، مشعر و منا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، سید علی مرعشی، درباره خدمات ارائه شده به زائران ایرانی گفت: از ابتدای شروع مناسک حج در مشاعر مقدسه تا این لحظه، جمع کل خدمات ارائه شده در عرفات، مشعر و منا به ۱۰ هزار و ۹۸۱ مورد رسیده است.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد ویزیت عمومی ۵ هزار و ۵۹۶ مورد، ۸۴۵ مورد خدمت پرستاری و ۴ میلیون و ۴۹۳ مورد نسخه دارویی برای مراجعه کنندگان صادر شده است.

مرعشی ادامه داد: بیشترین علت مراجعات سرماخوردگی، گلو درد، درد مفاصل، گرفتگی عضلات و گرما زدگی بود.

