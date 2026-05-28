۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

تشدید همکاری پلیس و اداره غله لرستان برای پیشگیری از قاچاق آرد و گندم

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان بر لزوم تشدید همکاری پلیس و اداره غله لرستان برای پیشگیری از قاچاق آرد و گندم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر در جریان دیدار با مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در راستای حفظ و صیانت از کالاهای اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، گفت: پیشگیری از هرگونه تخلف، به‌ویژه قاچاق آرد، گندم و غلات، نیازمند همکاری جدی و منسجم میان پلیس و اداره کل غله و خدمات بازرگانی است.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه حفظ امنیت اقتصادی و معیشت مردم از اولویت‌های مهم پلیس است، افزود: پلیس استان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب مأموریت‌های قانونی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود در مسیر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و صیانت از منابع غذایی استان همکاری کند.

سردار هاشمی فر همچنین بر لزوم رصد دقیق انبارها، شناسایی مسیرهای احتمالی قاچاق و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار، تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع داشته باشد.

کد مطلب 6843273

