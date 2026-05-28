به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی، بر اساس این فراخوان، شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در سه بخش اصلی، ویژه و بینالملل به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
دانشجویان و طلابی که در بازه زمانی ۱ مهر ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از پایاننامه خود در مقاطع تحصیلات تکمیلی دفاع کردهاند، میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی به نشانی www.isba.ir در این جشنواره شرکت کنند.
بر اساس اعلام کمیته علمی بیستودومین جشنواره ملی پایاننامه سال، بخش اصلی این جشنواره شامل پایاننامههای تدوینشده در شش گروه علوم پایه، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و معماری، فنی و مهندسی، علوم پزشکی و علوم انسانی است. بر این اساس، در هر یک از این گروهها، دانشجویانی که پایاننامه خود را در موضوعات تعیینشده تدوین و از آن دفاع کرده باشند، امکان شرکت در جشنواره را خواهند داشت.
بخش ویژه
در بخش ویژه این جشنواره، پایاننامههای نگارششده در حوزههای انرژی (مدیریت منابع و مصرف آب، برق، گاز. منابع تجدید ناپذیر)، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، هوش مصنوعی و حکمرانی پذیرش میشوند.
بخش بینالملل
این بخش به دانشجویان غیرایرانی اختصاص دارد که پایاننامههای خود را با موضوع ایران تدوین کردهاند.
گفتنی است، دریافت اطلاعات تکمیلی و انجام تمامی مراحل ثبتنام، شامل تکمیل فرمها و بارگذاری فایل پایاننامه، از طریق پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه جشنواره به نشانی www.isba.ir امکانپذیر است.
علاقهمندان در صورت نیاز میتوانند با شماره ۰۲۱۶۶۹۵۲۷۲۷ تماس حاصل کنند.
