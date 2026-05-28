حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، طی ساعاتی از امروز بعد از ظهر با افزایش سرعت وزش باد سواحل استان تا پیش از غروب متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین مجددا با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی از اواخر وقت جمعه تا روز یکشنبه سواحل استان مواج پیش بینی می شود.

وی گفت: دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف همراه با غبار محلی طی ساعاتی از امروز بعد از ظهر وزش باد و در برخی نقاط احتمال گردو خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد غالبا شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۴ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت ، از اواخر شب متغیر با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا امروز ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر ، فردا ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.