۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۲

الگوبرداری تاجیکستان از بیمه سلامت ایران

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، از انتقال تجارب بیمه سلامت، نسخه الکترونیک و نظام ارجاع؛ به کشور تاجیکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی، درباره سفر اخیر به کشور تاجیکستان گفت: این توافق در هجدهمین سند کمیسیون همکاری مشترک ایران و تاجیکستان به امضا رسید. با توجه به نشست‌های حضوری و غیرحضوری که در بیش از یک سال اخیر با طرف تاجیکستانی داشتیم، تفاهماتی در زمینه انتقال تجربه‌های ایران و اجرای بیمه پایه سلامت، نسخه الکترونیک و نظام ارجاع در این کشور به دست آوردیم.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر، جمع بندی این موارد انجام شد و بندهای مربوط به اجرای این برنامه‌ها نیز امضا شد؛ از ۶ بند پیشنهاد ایران به تاجیکستان در حوزه سلامت، یک بند مربوط به اجرای بیمه پایه سلامت است.

ناصحی بیان کرد: این ۶ بند مربوط به آموزش پزشکی، پژوهش، بهداشت، درمان، دارو و بیمه سلامت می‌شود که در تفاهم نامه ایران و تاجیکستان گنجانده شده و مورد موافقت قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بررسی نهایی این بندها در سفر اخیر به کشور تاجیکستان که به ریاست وزیر نیرو بود، انجام شد و مورد موافقت طرفین قرار گرفت؛ گروه همکاری ایران و تاجیکستان در این سفر تشکیل و این موارد با توجه به مذاکرات قبلی، نهایی شد و امیدواریم در آینده اجرایی شود.

حبیب احسنی پور

