به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری آذربایجان به آقای «الهام علیاف» رئیس جمهور محترم آذربایجان و مردم این کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از استقلال جمهوری آذربایجان همواره از توسعه و گسترش روابط فیمابین حمایت کرده و خوشحالیم که در راستای خواست و آرزوی دو ملت، امروزه شاهد روندی پویا در روابط دو کشور هستیم که امیدوارم همچنان با قدرت و شتاب بیشتر ادامه یابد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای الهام علیاف
رئیس جمهور محترم آذربایجان
فرا رسیدن روز ملی جمهوری آذربایجان را به جنابعالی و مردمتان صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
دو ملت مسلمان ایران و آذربایجان، دارای اشتراکات فراوان تاریخی – تمدنی، فرهنگی، دینی و زبانی هستند و این پیوند، دوستی دو ملت را مستحکم و استوار ساخته است. تردیدی نیست که پیوندهای گسستناپذیر ما، سرمایه گرانسنگی برای توسعه مناسبات میان دو کشور فراهم نموده است. جمهوری اسلامی ایران پس از استقلال جمهوری آذربایجان همواره از توسعه و گسترش روابط فیمابین حمایت کرده و خوشحالیم که در راستای خواست و آرزوی دو ملت، امروزه شاهد روندی پویا در روابط دو کشور هستیم و امیدوارم که این روند پویا که طیف متنوعی از موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی را شامل میشود، همچنان با قدرت و شتاب بیشتر ادامه یابد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آنجناب و بهروزی و عزت ملت مسلمان جمهوری آذربایجان را مسئلت مینمایم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
