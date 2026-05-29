آیت الله محامی: غدیر محور وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی محامی در خطبههای نماز جمعه این هفته زاهدان، با تبریک اعیاد قربان و غدیر، غدیر را بزرگترین عید امت اسلامی و محور وحدت مسلمانان دانست و اظهار کرد: ولایت و امامت، مهمترین رکن هدایت جامعه اسلامی است و واقعه غدیر نقش تعیینکنندهای در تکمیل دین و استمرار مسیر هدایت دارد.
امام جمعه زاهدان با اشاره به اهمیت واقعه غدیر افزود: پیامبر اکرم(ص) در شرایطی ویژه و با حضور گسترده مسلمانان، مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) را اعلام کردند و این موضوع نشاندهنده جایگاه اساسی ولایت در اداره جامعه اسلامی است.
غدیر؛ محور وحدت و استمرار هدایت
وی تصریح کرد: غدیر نه عامل اختلاف، بلکه محور وحدت امت اسلامی است، زیرا اصل این واقعه مورد اتفاق شیعه و اهل سنت قرار دارد و اختلاف تنها در تفسیر مفهوم ولایت است.
امام جمعه زاهدان با اشاره به جایگاه مکتب اهلبیت(ع) خاطرنشان کرد: دستپروردگان این مکتب همچون امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، شهید سلیمانی، شهید مطهری و شهید سیدحسن نصرالله، نشانه حقانیت مکتب اهلبیت(ع) هستند و تأثیر آنان فراتر از جهان اسلام گسترش یافته است.
وی همچنین بر ضرورت تبیین معارف غدیر برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: پیروی از اهلبیت(ع) باید در رفتار و عمل اجتماعی مسلمانان نمود داشته باشد.
تأکید بر وحدت ملی و مذاکرات مقتدرانه
آیتالله محامی در بخش دیگری از سخنان خود، از تعیین سخنگو برای هیئت مذاکرهکننده استقبال کرد و افزود: اطلاعرسانی دقیق و سریع، مطالبه مردم است و سخنگوی مذاکرات باید روایت اول را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.
وی تأکید کرد: هیئت مذاکرهکننده باید با هوشیاری، اقتدار و بدون عقبنشینی از چارچوبهای تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل کند و با اتکا به حمایت مردم و توان ملی، از حقوق کشور دفاع کند.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان همچنین پیام رهبر انقلاب به مجلس شورای اسلامی را راهبردی و حکیمانه توصیف کرد و گفت: نمایندگان باید این پیام را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند تا مجلس در تراز انقلاب اسلامی حرکت کند.
امام جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب همواره بر جلوگیری از هرگونه دوقطبی و اختلاف در جامعه تأکید داشتهاند و هیچ فرد یا جریانی نباید به بهانه اختلافنظر، وحدت مردم را خدشهدار کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مسئولان و مردم باید در گفتار و عمل، ملتزم به ولایت فقیه باشند و در مسیر حفظ اتحاد و حمایت از انقلاب اسلامی حرکت کنند.
