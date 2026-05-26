  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

نخستین پرواز ارومیه-مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

نخستین پرواز ارومیه-مشهد در فرودگاه ارومیه به زمین نشست

ارومیه - مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی با اشاره به برقراری پرواز بین ارومیه و مشهد گفت: زیرساخت های این امر مهیا شده و از امروز ۵ خردادماه هر هفته دو پرواز در این مسیر دایر شده است.

عظیم طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش پروازها در فرودگاه ارومیه، اظهار کرد: با توجه به تقاضای مردم استان و به منظور توسعه شبکه پروازی و ارائه خدمات مناسب به هم استانی ها با پیگیری و رایزنی های استاندار آذربایجان غربی انجام این پروازها در دستور کار این اداره کل قرار گرفته بود.

وی اضافه کرد:در این راستا با هماهنگی های صورت گرفته پروازهای مسیر ارومیه –مشهد از امروز ۵ خردادماه به صورت برنامه ای هر هفته دو پرواز در روزهای سه شنبه و جمعه در ساعات ۱۱:۱۵ از مشهد مقدس به ارومیه انجام خواهد شد و ساعت ۱۴ فرودگاه ارومیه را به مقصد مشهد مقدس ترک می کند.

طهماسبی ادامه داد: با برقراری پروازهای فوق، از فرودگاه ارومیه به مقاصد داخلی تهران، شیراز، مشهد و مقاصد خارجی استانبول به صورت روزانه توسط ۱۰ شرکت هواپیمایی فعال انجام می شود.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی گفت: پروازهای استانبول از فرودگاه ارومیه هر روز برقرار است و افزایش پروازها مستلزم تقاضای مسافری است.

وی در خصوص فعالیت فرودگاه های خوی و ماکو نیز گفت: به دلیل تامین ایمنی پروازی فرودگاه های کشور به تدریج بازگشایی می شود با رایزنی های انجام شده تلاش می شود روند بازگشایی فرودگاه خوی تسریع یابد.

کد مطلب 6841933

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها