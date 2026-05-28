به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا پناهیان در مراسم سوگواری یادبود خانواده امامِ شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جایگاه عزاداری در فرهنگ دینی، اظهار کرد: عزادار باید گریه کند و این در حالی است که مردم ما هنوز برای امام شهید عزاداری نکردهاند. این مجلس شاید آغاز عزاداریها باشد، اما این سوگواری اگرچه دیر آغاز شود، دیگر پایان نخواهد داشت.
وی افزود: نسلی که صدای امام خامنهای شهید را شنیده است، اشک او در سوگ این امام هرگز متوقف نخواهد شد. اگرچه تنها عامل تسلّیبخش را خدا فرو فرستاد و آن فرزند بزرگوارشان بود که وقتی به رهبری رسیدند، مایه آرامش دلهای مردم شد؛ وگرنه تحمل این داغ برای ملت بسیار دشوار بود.
پناهیان ادامه داد: ای صاحبالزمان! ما هنوز داغداریم و فرصت نیافتهایم حماسه مقاومت را به پایان برسانیم و بنشینیم و سیر گریه کنیم برای امام شهیدمان. امروز مجلس، مجلس سوگواری است و سوگواری برای ما معنای عظیم دارد؛ چرا که ما تمام دین را با برکت سوگواری سیدالشهدا(ع) حفظ کردهایم. سوگواری آغاز پرواز ماست، نه نشانه افسردگی. مردم ما با انرژی و قدرتی که از این عزا در دلها ایجاد شد، در سه ماه اخیر مقاومت کردند و عزت آفریدند.
این خطیب دینی با اشاره به تأکیدات مکرر امام شهید بر معرفتافزایی در مجالس اهلبیت(ع) گفت: ایشان همواره به ذاکران توصیه میکردند که حتی در اوج شور، کلماتی بگویند که معرفتزا باشد. امروز نیز من درس پس میدهم به محضر شما ولایتمداران که در طول تاریخ مانند شما نبوده است.
پناهیان در ادامه با اشاره به دهه ولایت اظهار داشت: یکی از ابتکارات امام شهید، برگزاری دهه ولایت از عید قربان تا غدیر بود؛ توصیهای که باید دقیق اجرا شود. آنان که میخواهند نقش مردم در حکومت الهی عینی و عملی باشد، باید در این بخش کار کنند.
وی با نقل بیانات امام شهید در سال ۱۳۷۶ گفت: ایشان فرمودند باید درباره ولایت فقیه بهگونهای سخن گفت که حتی افراد غیرمعتقد نیز به شوق آیند؛ همانگونه که درباره حج آثار و زیباییهای آن را تبیین میکنیم. امام شهید تأکید داشتند که آثار ولایت و امامت را برای مردم بیان کنید تا جذب شوند، نه اینکه تنها مبانی کلامی و احکام آن را تدریس کنیم.
پناهیان با اشاره به ضرورت توجه به آثار اجتماعی ولایت اظهار کرد: امام شهید ما بارها گفته بودند که باید آثار امامت و حکومت الهی را توضیح دهیم؛ همانگونه که شهید صدر نیز میفرمود باید نظام اسلامی را برای مردم، حتی غیرمعتقدین جذاب و درخور پذیرش نشان داد.
او افزود: رویکرد امام شهید از نیم قرن قبل همین بود. در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نیز آثار نبوت را توضیح دادند و همین مسیر را ادامه دادند. ایشان از اینکه در توصیف ولایت تنها به مبانی بسنده میشود انتقاد داشتند.
پناهیان با اشاره به سخنی از شهید سیدحسن نصرالله گفت: او به زیبایی گفته بود: ما در برابر ولایت فقیه، آقای خودمان هستیم؛ و این یعنی معرفی شیوه اداره جامعه توسط ولیّ فقیه، نه فقط بیان مبانی. مردم ایران امروز از عزت و آقایی خود دفاع میکنند و این از آثار تربیت امام شهید است.
وی افزود: جامعهشناسان و اسلامشناسان باید امروز این واقعیت را تبیین کنند که مردم این عزت را از کجا به دست آوردند. مردم جهان به اعجاب افتادهاند از این بعثت امت؛ که یکی از آثار ولایت است.
این سخنران با اشاره به تجاوز دشمن به کشورمان گفت: دشمن نمیفهمید کارکرد امام چیست. فکر میکرد اگر امام مردم را بگیرد، مردم تکیهگاهشان را از دست میدهند. نمیفهمیدند که امام مردم را به عزت و کرامت رسانده بود و این امت با همین عزت حافظ راه او شد.
پناهیان در ادامه با اشاره به حدیث امام باقر(ع) افزود: اسلام بر نماز، زکات، روزه، حج و ولایت استوار است و هیچچیز به اندازه ولایت اهمیت ندارد. امام خمینی و امام شهید ما نیز فرمودند این ولایت در روایت، ولایت اعتقادی صرف نیست؛ ولایت یعنی حکومت. حکومتی که از نماز و روزه و حج مهمتر است.
وی با اشاره به سخنی از امام شهید گفت: ایشان میفرمودند نباید آموزش دین را از اصول عقاید آغاز کرد، بلکه باید از زندگی رسول خدا و تاریخ اجتماعی صدر اسلام شروع کرد؛ و در کتاب طرح کلی همین مسیر را پیمودند.
پناهیان اضافه کرد: ما باید امام شهید را بیشتر بشناسیم، آثار او را بخوانیم و خط او را در جامعه تبیین کنیم. مردم امروز آرامش دارند چون احساس میکنند فرزند بزرگوار امام شهید، راه او را با دقّت و امانت حفظ میکند و این مایه آرامش دل آزادگان جهان است.
او در پایان ضمن تأکید بر ضرورت تبیین زیباییهای ولایت گفت: «امام شهید ما با خون خود این مسیر را به اتمام رساند. ما در مقام بیان از بسیاری کلمات ایشان عقب ماندهایم. باید آثار امامت را بگوییم تا انسانها به جهت کرامتی که در سایه ولایت مییابند، با شور به سوی دین بیایند.
