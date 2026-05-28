حفظ طبیعت بدون مشارکت مردم محال است

به گزارش خبرنگار مهر، مهیار تفضلی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری در محل اداره کل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید به اینکه عرصه وسیع منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، بیان کرد: به این منظور باید از ظرفیت دهیاری های استان سمنان بهره گرفته شود.

وی دهیاری ها را بازوان اجرایی و فرهنگی منابع طبیعی در سطح روستاها خواند و ادامه داد: دهیاری ها با شناخت ظرفیت های محلی و ارتباط مستقیم با مردم می توانند در حفاظت جنگل ها و مراتع نقش آفرین باشند.

رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی استان سمنان خواستار همکاری دهیاری ها در حفظ و نگهداری منابع طبیعی در محدوده و حریم روستا شد و توضیح داد: تحقق این هدف گذاری با نشست های محلی، استفاده از ظرفیت معتمدان، جوانان و فعالان اجتماعی روستا مسیر می شود.

تفضلی با تاکید به اینکه در این جلسات باید آگاه سازی پیرامون پیامد تخریب طبیعت و اهمیت به حفظ سرمایه های طبیعی رخ دهد، یادآور شد: پیشگیری از تخریب عرصه های طبیعی مهمترین رویکردی که دهیاری ها با مردم روستا باید آن را نهادینه سازند.

وی اضافه کرد: توسعه فضای سبز روستا، حفاظت از نهال های کاشته شده، مدیریت ورود گردشگران به مناطق حساس، پیشگیری از تردد غیر مجاز خودروهای آفرود و موتور سیکلت در حریم جنگل و مراتع و اطلاع رسانی پیرامون خطرات آتش سوزی و همکاری با یگان حفاظت منابع طبیعی مهمترین وظایف دهیاری ها است.