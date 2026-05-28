به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده به‌ویژه طی روزهای شنبه و یکشنبه، به تناوب افزایش شدت باد، گاهی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و گرد و غبار با احتمال بروز خسارت به ویژه در نوار شرقی و نواحی بادخیز رخ خواهد داد که احتمال انتقال ذرات و همچنین کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در سایر نقاط استان نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: از روز شنبه تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و رعدوبرق، همراه با رگبار پراکنده باران در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روند افزایش دمای هوا تا روز شنبه ادامه خواهد داشت به طوری که طی روزهای جمعه و شنبه شاهد افزایش محسوس دمای هوا و استقرار هوای گرم در سطح استان خواهیم بود لذا توصیه میشه در خصوص مدیریت مصرف حامل انرژی تمهیدات لازم در نظر گرفته شود و در این خصوص هشدار سطح زرد مورخ ۵ خرداد ماه توسط سازمان هواشناسی کشور صادر شده است.

قاسمی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان قوچان با ۸ درجه خنک‌ترین و فیض‌آباد با ۳۶ درجه گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. دمای مشهد نیز دیروز به ۳۲ درجه رسید و حداقل دمای دیشب ۱۸ درجه بود. برای امروز مشهد، حداکثر دمای ۳۲ درجه و حداقل ۲۰ درجه پیش‌بینی شده است.