۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

هجوم ریز گردها به مشهد؛ دمای هوا به ۴۱ درجه می‌رسد

مشهد- براساس داده های هواشناسی از شنبه شب و طی روز یکشنبه ریزگردها و گردوخاک به اکثر نقاط استان خراسان رضوی و شهر مشهد منتقل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده های هواشناسی استان خراسان رضوی طی امروز ظهر شنبه ۹ خرداد، دمای مشهد بین ۱۰ الی ۱۲ درجه بالاتر از حد نرمال و طبیعی خود در این موقع از سال خواهد بود و به دمای ۴۱+ درجه سانتیگراد خواهد رسید که در نوع خودش کم سابقه می باشد.

همچنین طی امروز در صحرای قره قوم ترکمنستان و نوار شرقی استان خراسان رضوی به‌ویژه شهرستان سرخس وزش باد شدید و خیزش گسترده گردوخاک خواهیم داشت که سبب کاهش شدید کیفیت هوا و کاهش دید افقی برای مردم نازنین سرخس خواهد شد.

پیش بینی می کنیم از شنبه شب و طی روز یکشنبه ریزگردها و گردوخاک به دیگر نقاط استان خراسان رضوی و شهر مشهد هم نیز منتقل گردد.

کد مطلب 6844414

