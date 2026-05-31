به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر دهقان پور اظهار کرد: امروز شاهد وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و گردوغبار در سراسر استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود: احتمال وقوع توفان گردوخاک و بروز خسارت در نواحی بادخیز استان دور از انتظار نیست. انتقال ذرات گردوغبار منجر به کاهش کیفیت هوا و کاهش میدان دید در سایر نقاط استان از جمله شهر مشهد خواهد شد.

وی همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: دمای مشهد امروز نسبت به روز گذشته ۹ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت و این روند کاهشی تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. بیشترین کاهش دما در نیمه شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.