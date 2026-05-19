هشدار هواشناسی خراسان رضوی در پی بارش های رگباری و وزش باد شدید 

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عنایتی اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده به خصوص در ساعات عصر بارش باران همراه با رعد و برق، تگرگ و احتمال آبگرفتگی مسیل‌ها نقاط مختلف استان به خصوص نواحی شمالی را فرا می‌گیرد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین امروز و فردا (چهارشنبه) و روز جمعه نیز افزایش شدت وزش باد با خیزش گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا در استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه به صورت موقتی دمای هوا در استان کاهش می‌یابد اما از روز پنجشنبه روند افزایشی دما آغاز خواهد شد.

عنایتی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۶ درجه خنک‌ترین و تایباد با دمای روزانه ۳۵ درجه گرمترین نقاط استان بودند. دمای هوای مشهد نیز بین ۱۵ و ۲۹ درجه سلسیوس متغیر بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امروز نیز دمای هوا در مشهد بین ۱۶ و ۳۱ درجه سلسیوس درنوسان است، افزود: بیشترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته از شهرستان کلات با ۴.۲ میلیمتر ثبت شده است.