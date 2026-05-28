۱۶ بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای هفته اول مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران فهرست ۱۶ بازیکن ایران برای سفر به برزیل و حضور در هفته اول مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ را مشخص کرد.

اسامی بازیکنان معرفی شده از سوی پیاتزا در پست‌های مختلف به شرح زیر است:

پاسور

عرشیا به‌نژاد و عمران کوکجیلی

قطر پاسور

علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه و امیرمحمدگل‌زاده

دریافت کننده قدرتی

مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، مبین نصری، علی حق پرست و امیرحسین اسفندیار

مدافع میانی

محمد ولی زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری و آرمین قلیچ نیازی

لیبروها

محمدرضا حضرت پور و حسین حاجی‌کلاته

تیم ملی والیبال ایران روز شنبه نهم خردادماه برای برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دیدارهای دوستانه راهی برزیل خواهد شد.

مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ خرداد تا ۲۸ تیرماه برگزار می‌شود که تیم ملی ایران هفته نخست در برزیل، هفته دوم در فرانسه و هفته سوم در صربستان به مصاف حریفان خود خواهد رفت.

عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی راد ‌و علی فتاحی به عنوان مربی، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت های والیبال ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهند.