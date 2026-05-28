استقلال نفت را سوزاند و قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ تیم بسکتبال استقلال تهران با غلبه بر نفت آبادان، عنوان قهرمانی مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا را از آن خود کرد.

دیدار نهایی این رقابت‌ها عصر امروز در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج برگزار شد و دو تیم استقلال تهران و نفت آبادان در یک مصاف حساس رو در روی یکدیگر قرار گرفتند.

در پایان این دیدار جذاب و نفسگیر، شاگردان استقلال موفق شدند با نتیجه ۹۳ بر ۷۸ از سد حریف قدرتمند خود عبور کرده و جام قهرمانی را بالای سر ببرند.

شایان ذکر است مسابقات انتخابی باشگاهی غرب آسیا به میزبانی استان البرز و در سالن نشاط مجموعه ورزشی انقلاب کرج پیگیری شد که با قهرمانی نماینده پایتخت به کار خود پایان داد.