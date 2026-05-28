به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف شامگاه پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با تأکید بر ضرورت بازآرایی اساسی در سیاست‌های آموزش عالی متناسب با اقتضائات دوره پساجنگ، از «ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه با جامعه و صنعت» به عنوان یکی از محورهای اصلی تحول در این وزارتخانه نام برد.

وزیر علوم با بیان اینکه ظرفیت علمی، استادی و پژوهشی قابل‌توجهی در دانشگاه‌ها وجود دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تقاضا و مسئله از بیرون دانشگاه -یعنی از سوی صنایع، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های متقاضی- مطرح نشود، این ظرفیت شکوفا نخواهد شد.

وی افزود: «جریان حل مسئله باید از سمت متقاضی شکل بگیرد» در غیر این صورت، نه مسائل واقعی کشور حل می‌شود و نه دانشجو برای یافتن موضوع پایان‌نامه دچار دشواری می‌گردد.

سیمایی‌صراف با اشاره به محدودیت‌های مالی دانشگاه‌ها، یکی از ابزارهای قانونی مؤثر برای تقویت همکاری صنعت و دانشگاه را «اعتبار مالیاتی» دانست.

وی با بیان اینکه شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های تحقیق و توسعه خود را به جای پرداخت مالیات، در قالب قراردادهای پژوهشی به دانشگاه‌ها منتقل کنند، تأکید کرد: شورای برنامه‌ریزی استان می‌تواند نقش واسط و تسهیل‌گر برای اتصال دانشگاه‌ها به صنایع و شرکت‌ها ایفا کند.

ظوزیر علوم با یادآوری تجربه جنگ اخیر، آن را یک «جنگ فناورانه» توصیف کرد و گفت: اگر دفاع کشور بر پایه رشد فناوری شکل نگرفته بود، نتیجه کاملاً متفاوت رقم می‌خورد. وی افزود: «تجربه جنگ نشان داد اقتدار ملی بدون فناوری ممکن نیست و چون فناوری محصول دانشگاه‌هاست، اولویت کشور باید تقویت حوزه علم و فناوری و افزایش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت باشد.»

هشدار درباره به حاشیه رانده شدن دانشگاه در پساجنگ

سیمایی‌صراف با اشاره به رفتار دولت‌های هوشمند در جهان اظهار کرد: این دولت‌ها پس از بحران‌های بزرگ، تمرکز خود را بر نهاد علم افزایش می‌دهند. وی هشدار داد: «ما نیز باید مراقب باشیم در دوره پساجنگ به دلیل انبوه مشکلات، علم و دانشگاه به حاشیه رانده نشود.»

وزیر علوم با بیان اینکه نیازهای کشور پس از جنگ تغییر یافته است، تصریح کرد: وزارت علوم در میانه جنگ به این جمع‌بندی رسید که سیاست‌گذاری‌های حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و حتی امور دانشجویی و هیئت علمی باید دچار تغییر جدی شود؛ چراکه اولویت‌ها و ابزارها تغییر کرده و برخی ظرفیت‌های جدید نیز آشکار شده است.

فناوری در صدر اولویت‌ها؛ اشتغال دانش‌بنیان و کاهش مهاجرت نخبگان

وی با تأکید مجدد بر اینکه تقویت و توسعه فناوری باید در صدر اولویت‌های کشور قرار گیرد، پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی آن را شامل ایجاد اشتغال دانش‌بنیان، تقویت امید اجتماعی و کاهش مهاجرت نخبگان برشمرد و گفت: پیوند دانشگاه با صنعت نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای قدرت ملی و توسعه پایدار کشور است.