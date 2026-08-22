تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت؛ ضرورت تناسب واحدهای درسی با نیازهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه یک شرکت صنعتی در سمنان با بیان اینکه توسعه امروز صنایع ما مرهون مجاهدت های علمی نخبگان است، تاکید کرد: قدردان نخبگان بومی کشورمان هستیم.

وی ضرورت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه را یادآور شد و گفت: اگر صنایع آماده باشند، وزارت علوم آمادگی دارد متناسب با نیاز صنعت، واحد های درسی را متناسب سازد.

وزیر علوم با بیان اینکه آموزش‌های فعلی یک رشته مهندسی پاسخگوی نیازهای صنایع نیست، گفت: نیازمند تناسب بین نیازهای صنایع و رشته های تحصیلی هستیم.

سیمایی با بیان اینکه این کار هم نیاز صنایع و دانشگاه ها را تامین می کند و هم اشتغال جوانان را کمک می بخشد، ابراز داشت: باید به تقویت دانشگاه و توسعه صنایع کشور کمک کرد.

وی با بیان اینکه صنایع می‌توانند بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به دانشگاه‌ها منتقل کنند، تاکید کرد: وزارت علوم برای این منظور اعلام آمادگی می کند.

وزیر علوم با بیان اینکه تعامل برخی صنایع با دانشگاه‌ها در استان سمنان خوب است، تاکید کرد: باید این مناسبات را سرعیت و کیفیت بخشید