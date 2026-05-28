ظرفیت مراکز اقامتی سنندج و بانه تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افزایش ورود گردشگران و مسافران به استان کردستان، ظرفیت مراکز اقامتی رسمی در شهرهای سنندج و بانه تکمیل شده است.
بر همین اساس، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان از هموطنان خواست پیش از سفر نسبت به برنامهریزی و هماهنگی برای محل اقامت خود اقدام کنند.
ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کردستان با اشاره به تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی سنندج، از هموطنان خواست در سفر به این استان، شهرهای قروه، دهگلان و بیجار را به عنوان مقاصد مکمل سفر و اقامت انتخاب کنند.
همچنین ظرفیت مراکز اقامتی شهر بانه نیز تکمیل شده است و مسافران میتوانند برای اسکان از ظرفیت شهرهای سقز، دیواندره و بیجار بهرهمند شوند.
