ظرفیت مراکز اقامتی سنندج و بانه تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با افزایش ورود گردشگران و مسافران به استان کردستان، ظرفیت مراکز اقامتی رسمی در شهرهای سنندج و بانه تکمیل شده است.

بر همین اساس، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان از هم‌وطنان خواست پیش از سفر نسبت به برنامه‌ریزی و هماهنگی برای محل اقامت خود اقدام کنند.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کردستان با اشاره به تکمیل ظرفیت مراکز اقامتی سنندج، از هم‌وطنان خواست در سفر به این استان، شهرهای قروه، دهگلان و بیجار را به عنوان مقاصد مکمل سفر و اقامت انتخاب کنند.

همچنین ظرفیت مراکز اقامتی شهر بانه نیز تکمیل شده است و مسافران می‌توانند برای اسکان از ظرفیت شهرهای سقز، دیواندره و بیجار بهره‌مند شوند.