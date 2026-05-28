به گزارش خبرنگار مهر، محرم وزیری شامگاه پنجشنبه در اجتماع بزرگ «بیعت با امام امت» در شهر قروه اظهار کرد: شکلگیری شخصیتهایی همچون شهید محسن حججی و دیگر فرماندهان و رزمندگان جبهه مقاومت، نتیجه باور، یقین و اعتقادی است که در میان نسل جوان کشور نهادینه شده است.
وی با اشاره به نقش الگوهای انقلابی در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی افزود: جوانانی که با روحیه ایثار و فداکاری در مسیر دفاع از کشور و ارزشهای اسلامی حرکت میکنند، مهمترین سرمایه اجتماعی و فرهنگی انقلاب اسلامی به شمار میروند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان با بیان اینکه ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی از آرمانهای خود دفاع کردهاند، عنوان کرد: امروز نیز حفظ وحدت، بصیرت و آگاهی عمومی از مهمترین ضرورتهای جامعه است و نباید اجازه داد دشمنان با جنگ رسانهای و عملیات روانی در مسیر تحقق اهداف خود موفق شوند.
صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند مدیران متعهد است
وزیری همچنین بر ضرورت توجه به کارآمدی، مسئولیتپذیری و سلامت مدیریتی تأکید کرد و گفت: صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیازمند حضور مدیران متعهد، متخصص و دلسوز است و باید از هرگونه آسیب به سرمایه اجتماعی نظام جلوگیری شود.
وی با دعوت مردم به نقشآفرینی در عرصههای مختلف اجتماعی و فرهنگی افزود: همه آحاد جامعه باید در تبیین آرمانهای انقلاب و تقویت روحیه امید، عزت و خودباوری در کشور سهیم باشند و برای ساختن ایرانی مقتدر و پیشرفته تلاش کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: آینده ایران در گرو همدلی، انسجام ملی و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مؤمن، متخصص و دلسوزی است که عزت و پیشرفت کشور را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دادهاند.
