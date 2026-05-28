به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و نهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» کرمانشاه در ادامه برنامههای شبانه، شامگاه پنجشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۵ در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان مسیر میدان آزادی تا چهارراه بسیج را طی خواهند کرد.
برگزارکنندگان این مراسم اعلام کردهاند که هدف از برگزاری این برنامه، نمایش وحدت، انسجام و حمایت مردمی از جبهه مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
اجتماع «نحن منتقمون» در شب های گذشته نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار شده و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.
پیشبینی میشود مراسم امشب نیز با حضور پرشور مردم، خانوادهها و جوانان انقلابی در مرکز شهر کرمانشاه برگزار شود.
