۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

هشتاد و نهمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - هشتاد و نهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» شامگاه پنجشنبه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتاد و نهمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» کرمانشاه در ادامه برنامه‌های شبانه، شامگاه پنجشنبه هفتم خردادماه ۱۴۰۵ در شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

این اجتماع مردمی از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیر میدان آزادی تا چهارراه بسیج را طی خواهند کرد.

برگزارکنندگان این مراسم اعلام کرده‌اند که هدف از برگزاری این برنامه، نمایش وحدت، انسجام و حمایت مردمی از جبهه مقاومت و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

اجتماع «نحن منتقمون» در شب های گذشته نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در کرمانشاه برگزار شده و مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود مراسم امشب نیز با حضور پرشور مردم، خانواده‌ها و جوانان انقلابی در مرکز شهر کرمانشاه برگزار شود.

