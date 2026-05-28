حجتالاسلام میثم علیپناه با حضور در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رسانهها در جنگ امروز بخش مهمی از میدان نبرد را بر دوش دارند و برنده جنگ نرم کسی است که روایت اول را مطرح کند.
این کارشناس مذهبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه رهبر شهید و شهید رسانه، سردار شهید نائینی، اضافه کرد: دیگر برای همه در عرصه جنگ، این موضوع واضح و روشن است که بخشی از این جنس بر دوش رسانه است.
وی با اشاره به نقش رسانه در جنگ نرم افزود: در بحث جنگ نرم و رسانهای، نکته بسیار مهم این است که برنده آن کسی است که روایت اول را مطرح میکند.
علیپناه با تأکید بر لزوم فعالیت بهموقع رسانهها، تصریح کرد: دشمن در برخی وقتها سبقت میگیرد و باید سعی شود گزارش، خبر و روایت درست را بهموقع و دقیق روایت کنیم.
وی با بیان اینکه جوانان بخشی از وقت خود را در فضای مجازی میگذرانند، گفت: رسانه برای گرفتن تصمیم درست توسط جوانان، مراحل فکر را راهبری میکند تا آنها در سمت درست سوق یابند.
این کارشناس مذهبی از تغییر معادلات جنگ گفت و اظهار کرد: بخش عظیمی از کار جنگ به دست کسانی گذاشته شده که در عرصه رسانه فعالیت میکنند.
علیپناه با اشاره به اینکه سید شهدای اهل قلم الگوی رسانهها است، خاطرنشان کرد: رسانههای انقلابی امروز که نسل وفادار انقلاب هستند، این راه پرافتخار را طی میکنند.
وی با تأکید بر اینکه امروز تقویت جبهه رسانهای یک ضرورت راهبردی است، گفت: در شرایطی که دشمن با بهرهگیری از ابزارهای نوین ارتباطی تلاش میکند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد، مسئولیت فعالان رسانهای دوچندان شده و آنان باید با دقت، سرعت، صداقت و هوشمندی در میدان روایت حاضر باشند تا حقیقت وقایع از مسیر درست به جامعه منتقل شود.
