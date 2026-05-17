به‌ گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی اراکی، شامگاه یکشنبه با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی در رشت با بیان اینکه در شرایط کنونی، رسانه نقشی تعیین‌کننده در نبردهای فکری و فرهنگی دارد، اظهار کرد: امروز در جنگ نرم، رسانه حرف اول را می‌زند و قریب به دو قرن امپراطوری رسانه‌ای غرب با تبلیغات دروغین خود تلاش کرده است ذهن و جان انسان‌ها را در نقاط مختلف جهان تحت تأثیر قرار دهد.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه با اشاره به اینکه بسیاری از دروغ‌های رسانه‌ای غرب با ظاهر فریبنده عرضه شده‌اند، افزود: آنچه امروز در عرصه رسانه دیده می‌شود، نشان می‌دهد که قدرت رسانه در شکل‌دهی افکار عمومی بسیار بالاست و دشمنان با بهره‌گیری از ابزار تبلیغات، روایت‌های نادرست خود را به جهان القا کرده‌اند؛ در حالی که این روایت‌ها در نهایت در برابر حقیقت فرو می‌ریزند.

وی از نقش رسانه‌های انقلابی در مقابله با جریان دشمن گفت و تصریح کرد: قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نائینی، شهید آوینی و دیگر رسانه‌های انقلاب اسلامی توانسته‌اند در طول سال‌های پس از انقلاب، دروغین بودن و فریب‌کارانه بودن امپراطوری رسانه‌ای غرب و سایر ابزارهای آن را برای افکار عمومی دنیا آشکار کنند.

حجت‌الاسلام حسینی اراکی با بیان اینکه امروز حقانیت مردم ایران، مردم فلسطین و مردم غزه بیش از گذشته برای جهانیان روشن شده است، ادامه داد: آنچه در این مسیر اهمیت دارد، صداقت، راستی و حقانیت جبهه مقاومت با محوریت ایران اسلامی است؛ جبهه‌ای که توانسته در برابر جنگ روایت‌ها، حقیقت را به میدان بیاورد و دروغ‌های بزرگ رسانه‌ای را بی‌اثر کند

وی با تأکید بر اینکه فعالیت در فضای مجازی و عرصه تبلیغ، مصداق جهاد است، گفت: رسانه‌ها امروز در حال انجام بزرگ‌ترین جهاد و حماسه هستند و جهاد تبیین، آگاهی‌بخشی و روشنگری باید در صدر فعالیت‌های رسانه‌ای قرار گیرد تا بتوان مظلومیت و حقانیت مردم ایران و دیگر ملت‌های مظلوم را به گوش جهانیان رساند.

استاد حوزه علمیه و دانشگاه با قدردانی از فعالیت های رسانه ای قرارگاه رسانه ای سردار شهید نائینی گفت: ان‌شاءالله با تداوم جهاد رسانه‌ای و تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان این عرصه، مسیر روشنگری، آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت ادامه یابد و رسانه‌های انقلابی همچنان با نمایش حقیقت، نقش خود را در پیشبرد این جهاد بزرگ ایفا کنند.