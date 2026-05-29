تصویری دردناک از دختربچه فلسطینی در غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع فلسطینی تصویر کودک فلسطینی در غزه را منتشر کردند که پس از نجات از زیر آوار در پی حمله رژیم صهیونیستی نجات یافته است، از ترس به خود می لرزد.

همزمان منابع خبری از از تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه، به ‌ویژه شهر خان‌یونس خبر دادند. جنگنده‌ها و پهپادهای رژیم صهیونیستی چندین نقطه در شمال غربی، شمال شرقی و غرب خان ‌یونس را هدف قرار دادند. در یکی از این حملات، چادرهای آوارگان در شمال غربی خان ‌یونس به ‌طور مستقیم بمباران شد که در پی آن شماری از چادرها دچار آتش‌سوزی شدند و چند فلسطینی زخمی شدند.

همچنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک انبار مواد غذایی در غرب منطقه القراره، در شمال خان ‌یونس، تعداد زیادی از چادرهای آوارگان طعمه حریق شد. در پی این حمله، دست‌ کم یک زخمی به مجتمع پزشکی ناصر منتقل شد.

در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به گروهی از نیروهای پلیس فلسطین در منطقه مواصی خان‌ یونس در جنوب نوار غزه، ۳ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین در بمباران گروهی از شهروندان فلسطینی در اطراف المسلخ در جنوب خان ‌یونس، یک فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند.

در همین حال، توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق شرقی خان‌ یونس و شمال شرقی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. نظامیان صهیونیست نیز بار دیگر از خودروهای زرهی خود به سمت مناطق شرقی خان‌ یونس تیراندازی کردند.

در شهر غزه نیز ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به انفجار و تخریب ساختمان‌های مسکونی در شرق این شهر کرد.

طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۱۶ شهید و ۳۹ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند. با احتساب این آمار، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۸۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۸۹۴ نفر رسیده است.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد از زمان اجرای آتش‌بس از ۱۰ اکتبر سال گذشته تاکنون نیز ۹۲۲ فلسطینی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۷۸۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس، همچنان به حملات خود علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه می‌دهد؛ حملاتی که در کنار ویرانی گسترده، موجب شده است هزاران پیکر همچنان زیر آوار باقی بماند.