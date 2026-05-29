به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین از غزه، جنگنده‌ها و پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی با تشدید حملات خود به نوار غزه، چندین نقطه در شمال غربی، شمال شرقی و غرب خان ‌یونس را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در یکی از این حملات، چادرهای آوارگان درشمال غربی خان ‌یونس به‌ طور مستقیم بمباران شد که در پی آن شماری از چادرها دچار آتش‌سوزی شدند و چند فلسطینی دچار جراحت و سوختگی شدند.

همچنین در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک انبار مواد غذایی درغرب منطقه القراره، در شمال خان ‌یونس، تعداد زیادی از چادرهای آوارگان طعمه حریق شد.

در پی این حمله، دست‌ کم یک زخمی به مجتمع پزشکی ناصر منتقل شد.

همچنین درحمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به گروهی از نیروهای پلیس فلسطین در منطقه مواصی خان‌ یونس در جنوب نوار غزه، ۳ نفر به شهادت رسیدند.

همچنین در بمباران گروهی از شهروندان فلسطینی در اطراف المسلخ در جنوب خان ‌یونس، یک فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند.

طبق اعلام وزارت بهداشت غزه ، از زمان اجرای آتش بس از ۱۰ اکتبر سال گذشته تا کنون ۹۲۲ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۲ هزار و ۷۸۶ نفر دیگر زخمی شده اند.