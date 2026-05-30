آمار شهدای جنگ غزه به ۷۲ هزار و ۹۳۸ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۲۵ زخمی به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است.

این وزارتخانه اشاره کرد که از میان شهدا، ۶ نفر شهدای جدید هستند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسیده است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در مسیرها باقی مانده‌اند و تیم‌های امدادی به دلیل شرایط موجود تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۹۲۹ نفر شهید و ۲۸۱۱ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۷۸۱ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین اشاره کرد که آمار کلی جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۹۳۸ شهید و ۱۷۲ هزار و ۹۱۹ زخمی رسیده است.