دولت آمریکا برای شناسایی مخالفانش دست به دامن «ایکس» و «ردیت» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش‌ها وزارت دادگستری آمریکا احضاریه‌هایی برای شبکه های اجتماعی «ردیت» و ایکس صادر و خواستار اطلاعات خصوصث حداقل دوکاربری شده که به طور ناشناس درباره«اداره مهاجرت و گمرک آمریکا»(ICE) محتوا منتشر کرده است.

این اقدام به نظر می رسد نشان دهنده بالا گرفتن تلاش های پیشین شرکت برای شناسایی منتقدان ICE باشد.

طبق گزارش بلومبرگ، «ژانین پیرو» دادستان منطقه کلمبیا و یکی از هم پیمانان نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ارسال احضاریه هایی به این شبکه های اجتماعی از آنها خواستار اطلاعات خصوصی کاربران از جمله نام ،آدرس و اطلاعات بانکی شان شده است.

هر دو کاربر از طریق شبکه های اجتماعی از احضاریه ها با خبر شدند و به همین دلیل قبل از آنکه شرکت ها اطلاعات مجبور شوند اطلاعات مورد نظر را در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند، فرصت اندکی برای مقابله با درخواست های دولت در دادگاه داشتند. البته در احضاریه ها به طور دقیق گفته نشده چه قوانینی نقض شده اند.

نیویورک تایمز در فوریه ۲۰۲۶ میلادی گزارش داده بود آژانس امنیت ملی در ماه های قبل از آن صدها احضاریه برای گوگل، ردیت، دیسکورد و متا ارسال کرده تا هویت منتقدان ICE را شناسایی کند.