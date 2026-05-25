به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، براساس گزارش های منتشر شده حداقل یک آژانس دولتی نصب اپ رسمی کاخ سفید روی دستگاه های دولتی را از روزهای آینده آغاز می کند اما گستره نصب این اپ به تمام موبایل های دولتی در شاخه اجرایی امتداد می یابد. دولت ترامپ دو ماه قبل «اپ کاخ سفید» را ارائه کرد و وعده ارتقاهای بدون فیلتر و مستقیم از منبع را داد.

هنگامیکه کاربران وارد اپ می شوند، بیانیه های خبری و محتوای رسمی را همراه مقالات خبری و آمارهای برگزیده را نیز می توانند بیابند. این اپ حتی به کاربر امکان ارسال پیام به رئیس جمهور آمریکا را می دهد.

البته هنوز مشخص نیست آیا اپ قابلیت های بیشتری در اختیار کاربران دولت فدرال قرار می دهد یا خیر اما براساس گزارش وب سایت Goverment Executive، اپلیکیشنی که روی موبایل های کاری دولتی نصب می شود دقیقا مشابه اپی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند.

اولیویا ولز یک سخنگوی کاخ سفید در این باره می گوید: دستگاه های دولتی به طور معمول دارای اپ های پیش فرضی هستند که برای فعالیت های روزمره کارمندان اهمیت دارند.

به گفته کارشناسان امنیت سایبری با این وجود اپ کاخ سفید ممکن است ریسک های حریم خصوصی داشته باشد. گزارش هایی پس از عرضه اولیه اپ در ماه مارس حاکی از آن بود که اپ برای مکان یابی استفاده می شود و نگرانی هایی درباره اشتراک گذاری داده های خصوصی با منابع طرف ثالث را داشت.

اکنون که اپ روی موبایل های کارمندان دولت وجود خواهد داشت احتمالا ریسک های امنیتی بیشتری را در بر خواهد داشت.