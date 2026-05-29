قدرتاله مهدیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو هشدار سطح زرد سازمان هواشناسی، طی روزهای جمعه هشتم خرداد و شنبه نهم خردادماه، در سطح استان شاهد وزش بادهای شدید لحظهای همراه با رگبار باران و رعد و برق خواهیم بود.
وی افزود: در برخی مناطق نیز احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانهها وجود دارد و در نواحی کوهستانی خطر سقوط سنگ پیشبینی میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر خودداری کنند.
مهدیخانی ادامه داد: همچنین لازم است مردم در فعالیتهای عمرانی و عبور و مرور احتیاط کرده و از پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده و کهنسال پرهیز کنند.
وی با تاکید بر ضرورت اطمینان از استحکام سازههای موقت و ساختمانهای نیمهکاره تصریح کرد: کشاورزان و بهرهبرداران گلخانهها نیز باید تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی و گلخانهای خود در نظر بگیرند.
