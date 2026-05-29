به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طی دو اقدام جداگانه و در حین کنترل محورهای مواصلاتی، موفق به کشف دو محموله خارج از شبکه توزیع شدند.

در نخستین اقدام، مأموران یک دستگاه کامیون حامل ۱۲۰ کیسه آرد ۴۰ کیلویی جمعاً به وزن ۴ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم که به‌صورت خارج از شبکه توزیع جابه‌جا می‌شد را شناسایی و توقیف کردند. دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد.

همچنین در اقدامی دیگر، مأموران انتظامی یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۲۰ کیسه کود شیمیایی ۵۰ کیلویی جمعاً به وزن یک تن، خارج از شبکه توزیع را کشف کردند که دراین‌ارتباط نیز یک نفر دستگیر و به همراه پرونده تشکیل‌شده به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.