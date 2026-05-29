اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف امیدی روز جمعه از اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: این طرح‌ها شامل، مسیرگشایی، احداث خیابان، جدول‌گذاری ، آسفالت‌ریزی و بهسازی محیط روستاها در ۷۴ روستا اجرا شده است.

بخشدار مرکزی مراغه، همچنین از مجهز شدن، روستاهای این بخش به دوربین‌های مداربسته خبر داد و افزود: این طرح در ۷۰ درصد روستاها اجرا شده است.

وی در ادامه، مقابله با ساخت‌وسازی های غیرمجاز را از اولویت های بخشداری در شهرستان اعلام کرد و افزود: امسال برای ساخت خانه‌های روستایی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود کم پرداخت می‌شود.

وی افزود: افزایش ایمنی خانه‌ها یا روستایی از اهداف بخشداری برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها است.

امیدی افزود: بخشداری‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم بخصوص روستائیان است و در بیشتر امور بخصوص مسائل مربوط به عمران و آبادانی روستاها دخالت و مشارکت دارند.