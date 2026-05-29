  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی مراغه

اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای بخش مرکزی مراغه

مراغه- بخشدار مرکزی مراغه، از اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف امیدی روز جمعه از اجرای ۱۰۰ طرح عمرانی در روستاهای این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: این طرح‌ها شامل، مسیرگشایی، احداث خیابان، جدول‌گذاری ، آسفالت‌ریزی و بهسازی محیط روستاها در ۷۴ روستا اجرا شده است.

بخشدار مرکزی مراغه، همچنین از مجهز شدن، روستاهای این بخش به دوربین‌های مداربسته خبر داد و افزود: این طرح در ۷۰ درصد روستاها اجرا شده است.

وی در ادامه، مقابله با ساخت‌وسازی های غیرمجاز را از اولویت های بخشداری در شهرستان اعلام کرد و افزود: امسال برای ساخت خانه‌های روستایی ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود کم پرداخت می‌شود.

وی افزود: افزایش ایمنی خانه‌ها یا روستایی از اهداف بخشداری برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها است.

امیدی افزود: بخشداری‌ها در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم بخصوص روستائیان است و در بیشتر امور بخصوص مسائل مربوط به عمران و آبادانی روستاها دخالت و مشارکت دارند.

کد مطلب 6843766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها