خاموشی ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در ۱ نقطه در سطح شهرستان موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی با همکاری اداره برق شهرستان محل موردنظر را شناسایی در بازرسی از محل های شناسایی شده تعداد ۱۱ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده را ۷ میلیارد ریال اعلام کرده اند بیان کرد: در این راستا ۱ نفر دستگیر و به همراه پرونده متشکله مربوطه به مراجع قضائی معرفی شدند.