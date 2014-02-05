حفاظت اطلاعات باید مراقب نفوذ دشمن در بدنه نیروهای مسلح باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران و کارکنان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح استان ظهر چهارشنبه با امام جمعه استان قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله هادی باریک بین در این دیدار که در سالن اجتماعات شهید باریک‌بین برگزار شد، اظهارداشت: دستگاه حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح استان از نیروهای تأثیرگذار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

وی بیان کرد: کارکنان و مدیران حفاظت اطلاعات وظیفه بسیار مهم و سنگینی برعهده دارند که باید همواره با توکل به خداوند متعال و صداقت هوشیاری خود را در برابر توطئه‌های دشمنان و استکبار جهانی حفظ کنید.

امام جمعه قزوین اضافه کرد: دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای نفوذ در بین مردم به خصوص نیروهای مسلح انجام می‌دهند که باید توسط شما فعالان حفاظت اطلاعات خنثی شود.

آیت الله باریک‌بین ادامه داد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بنا دارند وارد بدنه نیروهای مسلح شوند و افرادی را برای رسیدن به اهداف خود جذب کنند.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه ملت ایران به ویژه نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران افرادی هوشیار و با بصیر هستند، دشمنان در این راه موفق نشده و نقشه آنان با شکست سنگینی روبرو شده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اقتدار نیروهای سه‌گانه مسلح تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح سپاه، ارتش و نیروی انتظامی و بسیج با قدرت از کشور و آرمان‌های والای امام راحل و شهدا و نظام دفاع می‌کنند.

آیت الله باریک‌بین تصریح کرد: هرگونه تهدید از سوی دشمنان با پاسخ کوبنده‌ای از سوی نیروهای مسلح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روبرو می‌شود.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه انسجام و وحدت رمز موفقیت در تمام امور است، گفت: قوای مسلح امروز از انسجام و وحدت مثال‌زدنی برخوردار است و باید تلاش کنند منویات رهبر معظم انقلاب را سرلوحه مأموریت‌های خود قرار دهند.

آیت الله باریک‌بین بیان کرد: نیروهای مسلح باید با رصد برنامه‌ها و نقشه‌های دشمنان توطئه‌های آنان را به موقع شناسایی کرده و اقدامات لازم برای خنثی‌سازی را انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان در پایان اظهارداشت: حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح چشمان همیشه بیدار نظام هستند که وظیفه سنگین خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را برعهده دارند.