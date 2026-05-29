«شهادت» در مکتب شیعه فدا شدن برای بقا است؛ امام حسین(ع) فدای اسلام شد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید داوود احمد پناه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدی شهر به میزبانی مصلی این شهرستان ضمن گرامی داشت اعیاد قربان و غدیر به اهمیت موضوع امامت در دین مبین اسلام و همچنین تشیع اشاره کرد.

وی افزود: امام مانند خورشید مسیر را نورانی و روشن جلوی پای انسان قرار می‌دهد و به همین دلیل است که دشمنان دین خدا در تلاش هستند تا مردم را از امامت دور کنند چه در دوران امامان معصوم و چه در دوران غیبت تا امروز؛

امام جمعه موقت مهدی شهر در مثالی با اشاره به اهمیت امامت در هدایت انسان‌ها گفت: انسان‌ها مانند کودکی هستند که دستشان را در دست پدر قرار داده و از معابر و خیابان‌ها عبور می‌کنند و این نقش امامت در جهان تشیع است.

احمدپناه با اشاره به تصمیم خبرگان رهبری در تعیین سومین رهبر انقلاب اسلامی بیان کرد: دشمنان بعد از شهادت رهبر انقلاب در تلاش بودند تا نظام اسلامی ایران را عوض کنند اما خبرگان رهبری با تصمیمی شجاعانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به رهبری این نظام برگزیدند تا راه فتنه‌ها بسته شود.

وی با بیان اینکه دشمن فکر باطلی دارد و نمی‌داند که مکتب و انقلاب ما راه عاشورا است و با شهادت به پایان نمی‌رسد افزود: دشمنان با حماقت خود بارها این راه را آزموده و هر بار شکست سنگینی خوردند

امام جمعه موقت مهدی شهر با بیان اینکه شهادت در مکتب حسینی جایگاهی ارزنده است بیان کرد: خداوند امام حسین علیه السلام را فدای اسلام و قرآن کرد تا دین خدا بماند.

احمد پناه با بیان اینکه معصومان به شهادت رسیدند تا دین خدا باقی باشد ابراز کرد: در دین مبین اسلام با شهادت یک خدمتگزار راه خدمت رسانی بسته نمی‌شود بلکه یک خدمتگزار دیگر با قدرت راه او را ادامه خواهد داد اما دشمن این امر را نمی‌داند