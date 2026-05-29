دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و تحریکات اجتماعی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به اینکه این روزها مقام معظم رهبری پیام‌هایی صادر می‌کنند که ما از این پیام‌ها، همان پیام‌های امام شهید، به جهت محتوا، شیوایی، فصاحت، بلاغت و... را استنباط می‌کنیم، اظهار داشت: نکات مهمی است که همه باید این پیام‌ها را مطالعه کنیم.

در مذاکرات با شیطان بزرگ روبرو هستیم

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر دوری از اختلاف و تفرقه و همچنین لزوم وحدت، عنوان کرد: ایشان فرمودند که ایجاد تفرقه کار دشمن شکست‌خورده است، بنابراین کسی که ایجاد تنازع و تفرقه کند، چه بخواهد و چه نخواهد، همان مسیری را پیش می‌رود که دشمن می‌خواهد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه مذاکرات ادامه دارد، البته باواسطه و پیام، مسیر آن هم حقیقتاً پیچیده است، چون ما با شیطان بزرگ روبرو هستیم، با شیطانی که هر آنچه در میدان نبرد به دست نیاورده، به دنبال آن هست که در مذاکره آن را به دست آورد، گفت: بنابراین مسیر پیچیده است، هیچ‌چیزی قطعی نیست، اما آنچه که در این پیام‌ها ردوبدل شده است، شامل خاتمه جنگ در تمام جبهه‌ها، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران، باز شدن تنگه هرمز از سوی ایران و باز شدن محاصره دریایی از سوی آمریکا است، البته ایران مسئله حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را همچنان در دستور کار خودش دارد، چه آمریکا موافقت کند، چه نکند.

تا رژیم جعلی محو نشود آرامش در منطقه و جهان وجود نخواهد داشت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، ادامه داد: پرداخت بخشی از پول‌های مسدود شده ایران هم جزء تفاهم اولیه است، البته ایران اجازه نداد که آمریکا وارد بحث موشکی، هسته‌ای و اورانیوم غنی شده شود، این جزء گفت‌وگوها نیست، مقام معظم رهبری این اجازه را ندادند، البته قرار است بقیه موارد در یک مدت‌زمان ۶۰ روزه مورد مذاکره قرار بگیرند، درهرحال آن کسی که او را به‌عنوان ابرقدرت می‌شناختند و رژیم جعلی که دارای تأسیسات هسته‌ای خطرناک است، به جنگ ملت ما آمدند تا ملت ما را به‌زانو درآورند و جمهوری اسلامی را از بین ببرند، بعد از اینکه موفق نشدند، قضیه هسته‌ای، موشکی و اورانیوم غنی شده را پیش کشیدند که این را هم رهبر معظم انقلاب از دستور کار خارج کرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی، تصریح کرد: به‌هرحال ممکن است این توافق عملی شود و باید بعد از دو ماه وارد مباحث دیگر شد، البته ممکن است بعد از دو ماه دوباره جنگی شروع شود، چون موضوع پیچیده است و ما با یک شیطان بزرگ روبرو هستیم، درهرحال اگر جنگی هم پس از این دو ماه شروع شود طبیعتاً ایران اسلامی مراکز پدافندی خود را محکم‌تر می‌کند، تجهیزات لازم را در این دو ماه تهیه خواهد کرد، اساس این است که تا این رژیم جعلی وجود دارد و نسل‌کشی می‌کند، تا محو نشود، آرامش در منطقه و جهان به وجود نخواهد آمد.

دشمن به دنبال ایجاد تحریکات اجتماعی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای بیان می‌کنند که از نظر نظامی ترامپ بازنده جنگ است، چون نتوانست اراده خودش را بر ایران تحمیل کند، گفت: منطقه و فرامنطقه می‌دانند ایران پیروز این جنگ شده است و در حال تطبیق شرایط خودشان با پیروزی ملت ایران و نظم جدید هستند که در آن ایران اسلامی محور قدرت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: تبلیغات نادرست دشمن، اذهان را خدشه‌دار نکند، آنچه که بیرون از کشور هست، این تحلیل‌های نخبگان سیاسی، نظامی و... بیان می‌کنند، اما باید هوشیار باشیم، دشمن هم با ما جنگ نظامی دارد و هم جنگ اقتصادی، می‌خواهد تاب‌آوری و مقاومت ما را در سختی معیشت و اقتصاد بشکند، البته خدمت گذاران شما وظیفه‌ای دارند و باید تلاش خود را مضاعف کنند، نگذارند که احتکار، گرانی و سوء تدبیر به مردم فشار آورد، از آن طرف هم مردم توجه دارند که دشمن به دنبال این است که وقایع ۱۸ و ۱۹ دی به وجود آورد، اجتماع درست کند و آن را به آشوب بکشاند، در این راستا مطالبات از طریق مسئولان مربوطه پیگیری شود، دشمن به دنبال این است که تحریکات اجتماعی درست کند و از آن آشوب به وجود آورند، کشته‌سازی کنند.