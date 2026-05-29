نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، جو نسبتاً پایداری تا روز دوشنبه در خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
وی افزود: جمعه و شنبه در برخی ساعات افزایش ابر پدیده غالب خواهد بود و سرعت وزش باد از بعدازظهر امروز تا فردا بعدازظهر، بهویژه در مناطق نیمه غربی و مجاور استان گلستان، نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: مطابق آخرین خروجی مدلهای گردوخاک، از امشب تا صبح یکشنبه نفوذ گردوخاک و در برخی ساعات کاهش کیفیت هوا و شرایط ناسالم، بهویژه برای گروههای حساس، مورد انتظار است.
داداشی تصریح کرد: آسمان استان در روز یکشنبه در اغلب ساعات صاف و در ساعات صبح همراه با غبار خواهد بود.
وی بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب دوشنبه و سهشنبه، با تشدید ناپایداریهای همرفتی، رشد ابر و در پارهای نقاط رگبار باران و رعد و برق پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از نظر دمایی نیز امروز افزایش نسبی دما و طی فردا و روز یکشنبه کاهش نسبی دما در استان پیشبینی میشود.
