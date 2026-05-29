اصلاح الگوی مصرف یک «راهبرد جهادی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس مولوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه نهاوند با تبریک مناسبت‌های ماه ذی‌الحجه، ولادت امام هادی(ع) و عید سعید غدیر خم را از مهم‌ترین مناسبت‌های پیش‌رو برشمرد و در عین حال یاد و خاطره امام خمینی(ره) را در سالگرد ارتحال ایشان گرامی داشت.

وی با بیان اینکه تقوا تنها در عبادات فردی خلاصه نمی‌شود، اظهار کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج‌البلاغه فرموده‌اند «الله الله فی عباده و بلاده»؛ یعنی بندگان خدا و سرزمین‌های الهی باید مورد توجه قرار گیرند و رعایت حرمت انسان‌ها، حفظ شخصیت افراد، آبادانی زمین و توجه به محیط زیست، همگی از مصادیق تقوای الهی است.

امام جمعه موقت نهاوند با اشاره به سؤال برخی افراد درباره تقارن عید غدیر و رحلت امام خمینی(ره) گفت: امام راحل شخصیتی نیست که صرفاً از او یاد کنیم و میان بزرگداشت ایشان و عید غدیر تضاد ببینیم؛ بلکه بزرگداشت امام(ره)، زنده نگه داشتن تفکر غدیر و فرهنگ امامت است.

حجت الاسلام والمسلمین مولوی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در احیای حکومت اسلامی، افزود: بزرگ‌ترین خدمت امام، برپایی انقلاب اسلامی و کنار زدن حکومت طاغوت بود؛ امام خمینی با الهام از سیره پیامبر اکرم(ص)، مردم را از زیر پرچم طاغوت به زیر پرچم الله دعوت کرد.

وی چهار محور اصلی نهضت امام خمینی(ره) را اخلاص و رضای الهی، اهتمام به امور مسلمانان، دفاع از مظلومان و حفظ عزت و استقلال در برابر زورگویان برشمرد و ادامه داد: امام بزرگوار ما در تمام حرکت خود هدفی جز رضای خدا نداشت و بارها فرمود که ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه؛ این نگاه، مبنای پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار آن است.

خطیب جمعه نهاوند با تأکید بر اینکه نظام اسلامی باید همزمان معنویت، علم و قدرت را در جامعه تقویت کند، تصریح کرد: این نظام، امانتی است که با خون شهدا و مجاهدت امام راحل به دست ما رسیده و حفظ آن از اوجب واجبات است.

وی با اشاره به خطبه متقین نهج‌البلاغه، گفت: متقین اهل میانه‌روی هستند و «ملبسهم الاقتصاد» یعنی در همه شئون زندگی، از جمله اقتصاد و معیشت، اهل اعتدال و پرهیز از اسراف هستند.

حجت الاسلام مولوی همچنین با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، بر اهمیت شعار «برائت از مشرکین» به عنوان یک راهبرد دائمی در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان تأکید کرد و گفت: مذاکره در منطق انقلاب اسلامی، بخشی از مبارزه است نه نشانه عقب‌نشینی؛ اما در عین حال باید هوشیار بود، چرا که دشمن بدعهد است و از عملیات روانی برای ایجاد ترس و یأس در جامعه استفاده می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف، گفت: اسراف در مصرف آب، برق، گاز، بنزین و حتی استفاده بی‌رویه از ظروف پلاستیکی، به معنای غفلت از مسئولیت اجتماعی است و امروز این موضوع باید به عنوان یک راهبرد جهادی مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه نهاوند همچنین با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات، مصرف دخانیات را از مصادیق اسراف و آسیب اجتماعی دانست و خواستار توجه خانواده‌ها، مدارس، مساجد و رسانه‌ها به فرهنگ‌سازی در این زمینه شد.