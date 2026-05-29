تاریخ جامع مازندران سدی در برابر فراموشی هویت بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس احمدی ظهر جمعه در دیدار با مسئولان کتابخانه و پژوهشکده ساری شناسی بر اهمیت ثبت و مکتوب سازی تاریخ و فرهنگ بومی تأکید کرد و گفت آثار پژوهشی مانند تاریخ جامع مازندران و دانشنامه تبرستان و مازندران نه فقط اسنادی ماندگار، بلکه مانعی در برابر فراموشی هویت کهن این سرزمین هستند.

وی اظهار داشت هر استعداد و دانشی که در خدمت فرهنگ جامعه نباشد بی ثمر خواهد بود. وی افزود ارزش علم زمانی دو چندان می شود که به پاسداری از هویت و فرهنگ یک سرزمین بینجامد و مکتوب سازی تاریخ بومی یکی از پایدارترین جلوه های خدمت فرهنگی است.

احمدی با اشاره به نقش فرهنگ در تاب آوری ملی گفت ریشه پایداری مردم ایران در بحران های مختلف را باید در لایه های عمیق فرهنگ این سرزمین جست.

مشاور عالی وزیر تصریح کرد شاهنامه فردوسی تنها یک کتاب نیست بلکه یکی از ستون های اصلی هویت ایرانیان به شمار می رود و امروز تدوین آثاری مانند تاریخ جامع مازندران ادامه همان مسیر است.

وی راه اندازی پژوهشکده ساری شناسی و دعوت از استادان برای نگارش تاریخ مازندران را اقدامی آینده ساز توصیف کرد و افزود معرفی مفاخر فرهنگی به نسل جوان از نیازهای اصلی فضای فرهنگی امروز کشور است.

به گفته احمدی، دانشجویان و جوانان باید تاریخ سرزمین خود را از روی پژوهش های بومی و اسناد معتبر بخوانند.

در ادامه این نشست، حسین اسلامی ساروی، مؤسس و مدیر کتابخانه و پژوهشکده ساری شناسی، با ارائه گزارشی از روند تدوین کتاب تاریخ جامع مازندران گفت: این اثر حاصل فراخوان ملی از استادان دکتری و پژوهشگران مازندرانی است.

وی افزود آثار ۴۷ استاد گردآوری شده و حاصل آن یک اثر مستند درباره تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم این خطه است.

اسلامی ساروی با اشاره به چالش مالی انتشار این کتاب بیان داشت: برای چاپ نخست هزار نسخه از تاریخ جامع مازندران به بودجه ای حدود ۲ میلیارد تومان نیاز داریم.

مدیر پژوهشکده ساری شناسی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این سرمایه ملی در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان قرار گیرد.