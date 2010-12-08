50 جلد کتاب در ارتباط با مازندران وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسلامی با بیان اینکه امروزه ما صاحب بزرگترین کتابخانه مازندران هستیم، افزود: این امر به همت مردم صورت گرفته و این مرکز گوشه ای از خدمات فرهنگی شهری است که تولیت آن به شهرداری ساری تعلق دارد.

وی با شاره به وجود حداقل 500 جلد کتاب در ارتباط با مازندران خاطر نشان ساخت: مجموعه کتاب های تاریخی این مرکزخوب بوده و در بخش ادبیات نیز غنی هستیم.

اسلامی، کتاب های اسلام شناسی، تاریخ تشیع و تاریخ معاصر را از دیگر مجموعه های این مرکز اعلام کرد و اظهار داشت: این مرکز زنده و پویا بوده و در امر تولیدات فرهنگی ، مقالات، اشعار، پژوهش های تازه و بسته های فرهنگی مناسب ارائه شده است.

وی از اهداء هزار و 200 جلد کتاب توسط یکی از شهروندان فرهیخته ساروی به این پژوهشکده خبر داد و اظهار داشت: بهرام آرین (وکیل دادگستری) شهروندی است که کتابخانه شخصی خود را به مرکز ساری شناسی اهداء کرده و از نظر کمی و کیفی بسیار ارزنده است.

ساختمان ساری شناسی با رویکرد شهرداری ساری در ایجاد فضاهای فرهنگی در زمان فعالیت سومین دوره شورای اسلامی شهر و با هزینه دو میلیارد و 363 میلیون ریال در سال گذشته به بهره برداری رسید.