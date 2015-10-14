فرهنگ و زبان مازندرانی به بیراهه رفته است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: نشست شورای سیاستذگذاری روز مازندران با هدف بررسی برنامه های گرامیداشت روز مازندران در ساری برگزار و در آن بر لزوم احیای زبان و فرهنگ بومی استان تاکید شد.
شناسایی چالش ها و فرصت ها، احیای فرهنگ بومی استان و بررسی راهکارهایی برای حفظ سنت های بومی از اهداف مهم این نشست بوده است.
مدیر مرکز پژوهشکده ساری شناسی با اشاره بهضرورت پاسداشت فرهنگ و زبان بومی اظهار داشت: در سالهای گذشته متأسفانه زبان و فرهنگ بومی مازنی به دلیل برخی از کجفهمیها و کجاندیشیها به بیراهه رفت.
ضرورت احیای آداب و رسوم بومی
حسین اسلامی بعدازظهر چهارشنبه در شورای سیاستگذاری روز مازندران افزود: اکنون درزمانی به سر میبریم که فرزندان ما فرهنگ و زبان مازنی را درشان خود نمیدانند و دچار استحاله فرهنگ بومیشدهایم لذا بر بزرگان و دلسوزان فرهنگ غنی مازندران واجب است که در راستای احیای آدابورسوم و فرهنگ و زبان بومی تلاش کنند.
اسلامی با ابراز امیدواری از تلاشهای برخی از مفاخر و فرهیختگان استان در احیای فرهنگ مازنی طی سالهای اخیر افزود: مایه بسی خرسندی است که این تلاشها صورت گرفته و انجمنها و گروههایی تشکیلشده است لذا ضروری است مسئولان فرهنگی هم به کمک این تشکلها و انجمنها بیایند.
دبیر اجرایی ستاد بزرگداشت روز مازندران و عضو شورای سیاستگذاری با اشاره به نحوه شکلگیری و اهداف بلندمدت و کوتاهمدت این ستاد گفت: باهمت و همکاری و همیاری تشکلها و نهادهای مردمی و در راستای شعار رهبر معظم انقلاب باهدف همدلی و همزبانی دولت و ملت ستاد بزرگداشت روز مازندران شکل گرفت بر همین اساس کارگروههای استانی با تکیهبر متخصصان، فرهیختگان و علاقهمندان ضمن شناسایی چالشها و فرصتها برنامههای پیشنهادی خود را ارائه خواهند کرد.
اعلام برنامه های روز مازندران
محمدرضا حسنپور برپایی برنامههای مختلف و متنوعی در حوزههای فرهنگ و هنر، گردشگری و میراث فرهنگی، سلامت و زیستمحیطی در شهرهای مختلف استان در هفته منتج به این روز در ۱۴ آبان ماه خبر داد و افزود: تلاش داریم هفته گرامیداشت مازندران متفاوتتر و پرنشاطتر از گذشته برگزار شود
مدیر کل آموزشوپرورش استان نیز ضمن خوشآمد گویی و قدردانی از تلاش ستاد اجرایی برگزاری روز مازندران اظهار داشت: ما در فرهنگ عمومی و خاص با مشکلات زیادی مواجه هستیم و عدم همکاری، نهان روشی و ضعف کار تیمی از موانع جدی در توسعه فرهنگ عمومی است.
قاسمی استفاده از نیروهای انسانی قوی با بهره هوشی بالا و بهرهمندی صحیح از منابع طبیعی و خداداد را گامی برای ارتقای استان برشمرد و گفت: روز مازندران فرصت مناسبی برای وصل کردن حلقههای گمشده فرهنگ مازندران است و در این زمینه آمادگی آموزشوپرورش مازندران را در راستای هر چهبهتر برگزار شدن این روز و پاسداشت فرهنگ بومی اعلام میکنم.
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