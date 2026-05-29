به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید مرادپور در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت شعائر الهی و ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام حول محور ولایت و رهبری نیاز دارد و دشمنان به دنبال ایجاد دو قطبی و اختلاف در جامعه هستند.
وی با اشاره به مناسبتهای پیشرو از جمله عید قربان، عید غدیر و روز مباهله اظهار کرد: این روزها، روزهای شعائر الهی است توجه به این مناسبتها و بهرهبرداری معرفتی از آنها، از مصادیق تقواست و باید در راستای ترویج فرهنگ تشیع و فرهنگ علوی مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت تعمیق اعتقاد به ولایت افزود: باید شناخت نسبت به اهلبیت عصمت و طهارت علیهمالسلام روز به روز عمیقتر شود و هیچ شبههای از نظر اعتقادی و عملی باقی نماند.
مرادپور با اشاره به شرایط کشور و فشارهای دشمنان گفت: امروز جمهوری اسلامی تحت شدیدترین فشارهای استکبار جهانی قرار دارد و دشمن تلاش میکند با جنگ، فشار اقتصادی و جنگ روانی، صفوف ملت را از هم بپاشد و میان مردم اختلاف ایجاد کند.
وی با اشاره به پیامهای اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به حجاج بیتالله الحرام تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای این پیامها، مسئله انسجام بود. رهبر انقلاب تأکید کردند که اختلافات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نباید برجسته شود.
امام جمعه ابهر ادامه داد: امروز در تجمعات مردمی، افراد با سلایق و ظاهرهای مختلف حضور دارند؛ برخی با چادر، برخی با مانتو و برخی با پوشش متفاوت، اما همه پای کار انقلاب و کشور آمدهاند. ممکن است اختلاف سلیقه وجود داشته باشد، اما برجسته کردن این اختلافات اشتباه است، زیرا امروز مهمترین معروف، حفظ وحدت و انسجام ملی است.
وی با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) درباره اهمیت حفظ انقلاب اسلامی اظهار کرد: همانگونه که امام حسین علیهالسلام برای حفظ اسلام جان خود را فدا کرد، امروز نیز حفظ اسلام و نظام اسلامی اهمیت بالایی دارد و بسیاری از اختلافات را میتوان برای حفظ اصل انقلاب کنار گذاشت.
مرادپور اتحاد مردم را یک فرصت دانست و گفت: بسیاری از افرادی که شاید در گذشته فاصلهای با انقلاب داشتند، امروز حقیقت را دیدهاند و در کنار مردم و نظام ایستادهاند. رفتار صحیح، اخلاق و برخورد مناسب میتواند دلهای بیشتری را جذب حقیقت کند.
وی در ادامه با اشاره به مسئله برائت از مشرکین گفت: مسلمانان نباید تنها در مراسم حج، نماد شیطان را سنگ بزنند و سپس در عمل با مستکبران همراه شوند. امروز نماد استکبار و شیطان، آمریکاست و رژیم صهیونیستی نیز در همین مسیر حرکت میکند.
امام جمعه ابهر با اشاره به نقش مردم در دفاع از انقلاب اسلامی افزود: مسئله «جانفدایی» تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمیشود، بلکه هر جا کشور و انقلاب به حضور مردم نیاز داشته باشد، باید وارد میدان شد؛ چه در عرصه اقتصادی، چه فرهنگی و چه سیاسی.
وی صرفهجویی و پرهیز از اسراف را از وظایف مهم مردم دانست و گفت: در شرایط فعلی، صرفهجویی در مصرف انرژی و تقویت تولید داخلی از مصادیق مهم جهاد اقتصادی است.
مرادپور با تأکید بر اینکه مسئولان باید خود را در تراز ملت ایران قرار دهند، خاطرنشان کرد: مردم ایران در حوادث اخیر نشان دادند بسیار فراتر از تصور برخی عمل میکنند و مسئولان در مجلس، دولت و سایر بخشها باید متناسب با عظمت این ملت حرکت کنند.
وی درباره مذاکرات نیز گفت: آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست و تجربه نشان داده که دشمنی این کشور با ملت ایران پایانپذیر نیست. دشمن هر زمان فرصت پیدا کند، به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی خواهد بود.
امام جمعه ابهر همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: لبنان و جبهه مقاومت نباید فراموش شوند و امت اسلامی باید در کنار ملتهای مظلوم منطقه باقی بماند.
وی تأکید کرد: ملت ایران با وحدت، صبر و مقاومت، مسیر عزت و پیشرفت را ادامه خواهد داد و در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
