تماشای سه فیلم کوتاه در اکران «قرار»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در نخستین اکران «قرار» که به همت انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری موسسه سینمایی بهمن سبز و پخش این موسسه صورت میگیرد، فیلمهای کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سرود کلنل» به کارگردانی سجاد مشتاق و تهیهکنندگی محمد طهان و «هایکپی» ساخته محمد رحمتی و تهیهکنندگی سیدمحمدرضا همایی در سینماهای سراسر کشور اکران میشوند.
«تخطی» روایتگر داستان یک مامور آگاهی است که درگیر پرونده تیراندازی در تعقیب و گریز با متهم میشود و همزمان موقعیتی مشابه با یک دزد خفتگیر برای او پیش میآید.
«سرود کلنل» نیز اشارهای به آخرین روز زندگی کلنل محمدتقیخان پسیان داشته و روایتگر سربازی در دسته موسیقی است که در آستانه جنگ قرار است مارش نظامی بنوازد.
در خلاصه داستان «هایکپی» نیز آمده است: زهره پس از بازگشت از مهمانی، درگیر ماجرایی غیرمنتظره در زندگی دوستش میشود؛ ماجرایی که او را به تصمیمی بزرگ و پرچالش میکشاند.
هدف از اکران «قرار» که برای اولین بار سینمای کوتاه را دارای نظم و پیوستگی نمایش روی پرده میکند، ایجاد ارتباط بیواسطه فیلم کوتاه با علاقهمندان و به جریان انداختن اکران منظم این آثار است که در باکسهای ۶۰ تا ۷۵ دقیقهای و در سانسهایی مشخص انجام خواهد شد.
زمان شروع این اکرانها و جزئیات آن بعدتر اعلام خواهد شد.
