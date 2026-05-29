امام جمعه توکهور و هشتبندی: ترویج فرهنگ غدیر رسالت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی پور حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه هشتبندی با تبریک فرا رسیدن اعیاد بزرگ قربان و غدیر با اشاره به اهمیت غدیر در این رابطه، عنوان کرد: در معرفی غدیر و جایگاه والای مولای متقیان امیرالمومنین علی (ع) کم کاری کرده ایم.

وی افزود: برای غدیر و امیرالمومنین علی علیه السلام هرچه در توان داریم باید کار کنیم.

پورحسینی، تصریح کرد: رسالت همه ما در خصوص غدیر ترویج و تبلیغ فرهنگ غدیر در بین آحاد جامعه به ویژه نسل جوان است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی، خاطرنشان کرد: غدیر از بزرگترین اعیاد شیعیان است و تبلیغ آن امری واجب است.

وی، افزود: عید غدیر خم به عنوان ستون ولایت از همه اعیاد بالاتر است و به همین دلیل خداوند متعال رسول خود را مأمور تبلیغ آن کرد.

پورحسینی، اظهار داشت: با توجه به اهمیت ویژه عید سعید غدیر خم ستاد مردمی بزرگداشت این عید بزرگ در منطقه توکهور وهشتبندی راه اندازی شده است.

امام جمعه توکهور و هشتبندی، افزود: همزمان با عید بزرگ غدیر خم برنامه های متنوعی همچون اعزام گروه های تبلیغی به مناطق مختلف، برگزاری جشن های ازدواج آسان ، انجام اطعام غدیر به صورت مردمی، برپایی موکب های مردمی در عصر روز غدیر از چهار راه آیت الله رئوفی تا مسجد جامع بخشی ازبرنامه های گرامیداشت جشن بزرگ غدیر در منطقه توکهور و هشتبندی است.

پورحسینی با اشاره به زیاده خواهی های وزیر خزانه‌داری دولت مستکبر آمریکا، خاطرنشان کرد: وزیر خزانه‌داری دولت گستاخ و زورگوی آمریکا اعلام کرده باز شدن تنگه هرمز، تحویل اروانیم ها و برچیدن برنامه های هسته ای از مهمترین درخواست ها از ایران است که باید بداند ملت رشید و با صلابت ایران از مواضع و منافع خود کوتاه نخواهند آمد.