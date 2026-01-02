شرکت برق در قطعی طولانی پمپ های آب کشاورزی در هشتبندی تجدیدنظر کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی پور حسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی؛ در خطبههای این هفته نماز جمعه با تبریک فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت حضرت امام علی (ع) و ایام اعتکاف عنوان کرد: اعتکاف آئین دینی است که سرشار از برکت است.
وی افزود: در منطقه توکهور وهشتبندی امسال قریب به هزار نفر در چهار مسجد در شهر هشتبندی، روستای چاه غربال و دهستان چراغ آباد معتکف میشوند.
امام جمعه هشت بندی، تصریح کرد: امسال برای نخستین بار چهار صد نفر دانش آموز دختر در حسینیه امیرالمومنین مرحوم آیت الله رئوفی معتکف میشوند.
پورحسینی با انتقاد از قطعی طولانی مدت برق پمپهای آب کشاورزی در هشتبندی، خاطرنشان کرد: در حالی که کشور در یخبندان و سرما به سر میبرد شرق هرمزگان از جمله منطقه هشتبندی و جنوب کرمان تأمین کننده اصلی صیفی جات کشور است.
امام جمعه توکهور وهشتبندی، خاطرنشان کرد: قطعی طولانی مدت پمپهای آب کشاورزی توسط شرکت توزیع برق استان موجب تحمیل خسارت به کشاورزان در هشتبندی میشود.
وی اظهار داشت: کشاورزان با صرف هزینههای هنگفت محصول خود را به مرحله برداشت رساندهاند و قطعی طولانی مدت پمپهای چاه کشاورزی تأمین آب پایدار کشاورزان را دچار اختلال و موجب تحمیل خسارت سنگین به کشاورزان در هشتبندی میشود.
امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: شرکت توزیع برق استان در قطعی طولانی مدت برق پمپهای کشاورزی تجدید نظر اساسی کند تا از تحمیل خسارت به کشاورزان پیشگیری شود و امنیت غذایی کشور دچار مخاطره نشود.
پورحسینی با گرامیداشت فرا رسیدن سالروز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: شهید قاسم سلیمانی همانطور که رهبر فرزانه انقلاب فرمود یک مکتب، یک راه و یک مدرسه عبرت آموز است.
وی افزود: حاج قاسم سلیمانی هم سرباز دین بود، هم سرباز ولایت و هم سرباز ایران بود.
امام جمعه هشتبندی، خاطرنشان کرد: ما نیز باید در مسیر حاج قاسم سلیمانی گام برداریم و فرزندان خود را فرزندان دین، ایران و ولایت تربیت کنیم.
پورحسینی با اشاره به فتنه انگیزی جدید دشمنان، اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی شبانه روزی مشغول توطئه چینی علیه کشور هستند و نباید از این مهم غافل شویم.
امام جمعه هشتبندی، خاطرنشان کرد: کشور در مسیر شتابان رشد و پیشرفت چشمگیر قرار دارد و پرتاپ سه ماهواره توسط دانشمندان جوان و نخبه کشور گویای این مهم است.
وی تصریح کرد: دشمنان به گونهای فضا را مسموم کردهاند که متأسفانه برخی جوانان بی اطلاع از دستاوردهای بی نظیر انقلاب به پیاده نظام دشمنان در خیابان تبدیل شدهاند.
پورحسینی افزود: فضای رها شده مجازی میدانی برای توطئه چینیهای دشمنان علیه کشور مبدل شده است و ضروری است به محتواهای در حال انتشار در این فضا با دقت توجه و بررسی کرد و قریب این فضا را نخورد.
امام جمعه هشتبندی، خاطرنشان کرد: دشمنان تمام ظرفیتهای خود را علیه کشور بسیج کردهاند ولی با بصیرت مردم و برکت خون مطهر شهدا این توطئه دشمنان همانند سایر مکرهایشان خنثی میشود.
