وزش باد شدید در آذربایجان غربی؛ سرعت باد به ۸۲ کیلومتر بر ساعت رسید

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جمعه طبق هشدار صادر شده شاهد وزش باد شدید در سطح استان بودیم که بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان اشنویه با سرعت ۸۲ کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

وی ادامه داد: بررسی نقشه های هواشناسی حاکی از تداوم وزش باد شدید تا ساعات پایانی امروز در سطح استان می باشد، با توجه به خطرات احتمالی و ذکر شده در هشدار صادر شده، توصیه می شود نکات ایمنی رعایت شود.

قربان پور افزود: طی روزهای شنبه و یکشنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در سطح استان خواهیم بود که پیش بینی می شود سرعت باد در مناطق جنوبی استان نسبت به سایر نقاط بیشتر باشد.

وی ادامه داد: با فعالیت امواج تراز میانی جو از روز شنبه و تداوم بارش ها در نواحی شمالی استان پیش بینی می شود، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به لحاظ بارشی جوی نسبتا پایدار حاکم خواهد بود.

قربان پور با بیان اینکه بررسی الگوهای دمایی حاکی از تداوم روند کاهشی دما طی امروز و فردا در سطح استان است، گفت: در شبانه روز گذشته شهرستان بوکان با بیشینه دمای ۳۱.۸ و چالدران با کمینه دمای ۸.۳ بترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان بودند.