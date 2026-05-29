به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن دهشیری در خطبههای نمازجمعه اردستان اظهار کرد: دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و خانه آخرت زندگی به معنای واقعی است.
وی افزود: در اسلام چهار عید وجود دارد که عید غدیر برترین اعیاد بوده بنابراین لازم است برنامه های متنوع، فضاسازی و آدینبندی صورت گیرد تا این روز نیز مورد توجه قرار گیرد.
امامجمعه اردستان تصریح کرد: ۱۴ خرداد ۶۸ سالروز رحلت امامخمینی(ره) است که رهبر شهید در سخنرانیهای خود به بیان ویژگیهای متعددی از امام راحل می پرداختند ایشان یک فقیه جامعالاطراف بود که زهد، سیاست و غیره را در خود داشت.
دهشیری بیان کرد: اولین پیام راهگشا و مهم مقام معظم رهبری خطاب به حجاج بنابر نقلی بازتاب گسترده در سطح دنیا داشت که نشان دهنده دید وسیع و عمیق ایشان در خصوص حج است و امید میرود تمام این پیام مورد توجه سیاستمداران و مبلغان قرار گیرد.
وی ادامه داد: رهبر انقلاب در پیام خود به تاثیر الله اکبر اشاره کردند که همین عبارت بود که کمر طاغوت را شکست، در جنگ هشتساله ملت ایران را پیروز کرد و در جنگ تحمیلی سوم نیز ملت را به پیروزی رساند.
امامجمعه اردستان خاطرنشان کرد: هفتم خرداد سالروز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی است، بنابر سخنان رهبر انقلاب، نمایندگان مسئولیت خودشان را با توجه به رهنمودهای رهبری بازشناسی کنند و جایگاه خود را به آن توجه کنند.
دهشیری بیان کرد: تجمعات شبانه مردم مبعوث شده به ۹۰ شب رسیده که در سراسر کشور حتی دورترین نقاط روستایی با حضور گسترده مردان و زنان برپا میشود و مردم همچنان در صحنه حضور دارند.
وی تصریح کرد: یکی از خواستههای اساسی مردم این است که دولتمردان و مسوولان گوش به حرف رهبری دهند و حرفی نزنند که موجب تضعیف نظام و تفرقه میان مردم شوند.
امامجمعه اردستان اضافه کرد: مذاکره بخشی از جنگ است یک بخش جنگ در میدان بوده و بخش دیگر آن مذاکرات و پیش بردن اهداف است همچنین رهبر انقلاب نسبت به مسائل مختلف اشراف کامل دارند.
دهشیری خاطرنشان کرد: مردم به پشتوانه حمایتی خودشان نگذاشتند این رژیم خبیث به خواست و اهداف خود برسد گرچه دشمنان فشارهایی را تحمیل کردند اما راه به جایی نمیبرند و ملت ایران پیروز میدان خواهند بود.
وی یادآور شد: امید میرود مسئولان همراه با جمعیت مردم، شعارها را تحقق بخشند و رفع مشکلات معیشتی همواره مورد توجه مسئولان باشد؛ گرانیها را مهار کنند که این به تدبیر مسئولان و نظارت تعزیرات، قوه قضاییه و نهادهای مربوطه بستگی دارد.
نظر شما