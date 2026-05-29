به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با تبریک اعیاد و گرامیداشت دهه امامت و ولایت اظهار کرد: غدیر فرازی آسمانی و حقیقت‌نمای تاریخ اسلام است که باید در دهه امامت و ولایت گرامی داشته شود.

وی با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر و سیره امیرالمؤمنین (ع) در جامعه اضافه کرد: بنیاد بین‌المللی غدیر در استان بوشهر با وجود کمبودها، جهادی عمل می‌کند و در ترویج فرهنگ علوی و نهادینه‌سازی آن در جامعه نقش مؤثری دارد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه صرفه‌جویی در این دو حوزه یک حرکت انقلابی، جهادی و مقاومتی است افزود: هر چراغی که خاموش می‌شود و هر میزان آبی که صرفه‌جویی می‌شود، در حقیقت نوعی حضور در خط مقدم جبهه مقاومت و دفاع از کشور است.

وی از مهمترین مطالبات مردم به مقابله با گرانی‌های کاذب و بهبود وضعیت معیشتی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به برخی در حوزه اقتصاد، بازار، قیمت‌گذاری، توزیع و فروش، مسئولان برنامه‌ریزی دقیق و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی داشته باشند.

صفایی بوشهری خواستار کنترل بر حوزه اقتصاد و معیشت مردم شد و بیان کرد: نظارت هم‌زمان بر تولید، توزیع و فروش ضروری است؛ همچنین قوه قضاییه باید با گران‌فروشان و محتکران برخورد قاطع داشته باشد.

وی گفت: برای مقابله با گرانی باید بازارهای کوچک و ارزان‌فروش و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در استان، چه به‌صورت موقت و چه دائم با قیمت مناسب ایجاد شود و همه مسئولان برای تحقق این هدف همکاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر مردم‌داری و خدمتگزاری به مردم را مهمترین وظیفه مسئولان دانست و اظهار کرد: مردم تحمل سختی را دارند، اما تحمل بی‌عدالتی را ندارند و مسئولان باید با آرایش جهادی و متناسب با شرایط جنگی، برای خدمت به مردم اقدام کنند.

نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد

وی با اشاره به روز مجلس گفت: مجلس عصاره ملت، مظهر مردم‌سالاری دینی و رکن قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است و باید نمایندگان آن، تفکرات و مطالبات مردم انقلابی و مسلمان را به قانون تبدیل کنند.

وی گفت: نماینده حقیقی ملت باید از جنس ملت باشد و در مقطع کنونی، نقطه عطف نقش‌آفرینی مجلس در قانون‌گذاری انقلابی، نظارت جهادی و عملکردی برای پیشرفت و توسعه کشور است؛ دغدغه‌هایی مانند علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی و مهار تورم و گرانی باید در اولویت برنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و مسائل فرعی نباید جای مسائل اصلی را بگیرد.

صفایی بوشهری با بیان اینکه تحقق شعار سال و پیشبرد اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نیازمند اقدام جدی مجلس و مسئولان است، افزود: نمایندگان باید با همت بلند، مشکلات مردم را حل کنند و برای ارتقای تراز رشد علمی، توسعه اقتصادی و ساماندهی نظام مسائل کشور تلاش جهادی داشته باشند.

مسئولان رهنمودهای رهبری را سرلوحه خود قرار دهند

وی با اشاره به پیام‌های اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام به مراسم حج و نیز پیام به مجلس شورای اسلامی، نکات مهمی را مطرح فرمودند که لازم است مسئولان کشور این رهنمودها را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شعار «الله‌اکبر» تنها یک عبارت لفظی نیست، بلکه مظهر خدامحوری، اعتماد به خدا، با خدا بودن و برای خدا حرکت کردن است، افزود: همین شعار، ملت ایران را در برابر دشمنان به میدان آورده و موجب شده است پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، مردم با همین روحیه در مقابل آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنان بایستند و صحنه‌های درخشانی از اقتدار و پیروزی رقم بزنند.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به حج، تصریح کرد: معظم‌له با صدق و خلوص همه کشورها و دولت‌های اسلامی را به دوستی، تعاون و نیکی دعوت کردند تا امت اسلامی بتواند با همگرایی و همکاری، پیشرفت و حل مسائل جهان اسلام را رقم بزند؛ این درحالی است که دشمنان اسلام از جمله صهیونیست‌ها، آمریکا، انگلیس و فرانسه همواره در پی تضعیف و تخریب جهان اسلام بوده‌اند.