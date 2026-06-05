حجت الاسلام زارعی: تقوای سیاسی سد محکم در برابر جنگ روانی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان اسلام‌آبادغرب با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: بر اساس آیه ۱۱۹ سوره مبارکه توبه، پروردگار متعال مومنان را به خداترسی و همراهی با صادقین فرمان داده است؛ طبق روایت برید بن معاویه در کتاب شریف کافی، امام باقر (ع) مصداق عینی «صادقین» را اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) و در راس آنان مولی‌الموحدین علی (ع) معرفی فرموده‌اند، لذا ولایت فقیه نیز در عصر حاضر، استمرار و امتداد حقیقی همین ولایت الهی است.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با تبریک پیش‌رو بودن ۲۰ ذی‌الحجه سالروز میلاد امام موسی کاظم (ع)، به تبیین سیره مبارزاتی و اقتدار معنوی آن حضرت در برابر خباثت‌های دستگاه عباسی پرداخت و تصریح کرد: هارون‌الرشید در حالی فرزند رسول خدا (ص) را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرد که خود به امامت برحق ایشان معترف بود؛ اما به تعبیر تاریخی خود او، جاذبه قدرت سیاسی چنان شیرین است که صاحبان دنیا حتی برای حفظ آن حاضر به حذف فرزندان خود نیز می‌شوند. بنا بر بیانات امام شهید امت، عدم تحقق قیام علنی در آن مقطع به دلیل تنازع، عجول بودن و دهن‌لقی برخی شیعیان در مسئله ظهور رخ داد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با بازخوانی فرازی شگفت از کرامات امام هفتم در زندان سند بن شاهک افزود: هارون عباسی برای ترور شخصیتی و تحقیر ولی خدا، کنیز زیبارو و جذابی را به سلول انفرادی امام فرستاد، اما امام با قاطعیت و با تلاوت آیه پاسخ حضرت سلیمان به بلقیس، دست رد بر سینه آنان زد. پس از مدتی ماموران در کمال شگفتی دیدند که آن زنِ بدکار تحت تاثیر عظمت معنوی و سجده‌های طولانی امام، کاملاً متحول شده و خود پشت سر حضرت به سجده افتاده و ذکر حق می‌گوید. این زن پس از احضار، با بدنی لرزان شهادت داد که با چشم خود روضه منوره و طواف هورالعین را در خدمت عبد صالح خدا دیده و همین کرامت او را تا پایان عمر به یک عابد صائم تبدیل کرد؛ امری که نشان می‌دهد اقتدار معنوی رهبران الهی در سخت‌ترین شرایط نیز هدایتگر است و قدرت مادی سلاطین را به چالش می‌کشد.

وی با گره زدن این سیره اخلاقی به مسائل روز جامعه، بر ضرورت تحقق «تقوای سیاسی» در میان کارگزاران تاکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: به فرموده امام شهید در دی‌ماه ۱۴۰۲، شاخص عمده کارگزاران جمهوری اسلامی متشرع بودن و مراعات حلال و حرام، دروغ، غیبت و تهمت در فضای سیاسی است. تقوای سیاسی یعنی پرهیز از لجبازی‌های جناحی و تسلیم نشدن در برابر فشارهای مادی؛ اگر این تقوا حاکم باشد، جنگ روانی دشمن بی‌اثر می‌شود. وی همچنین با استناد به کتاب مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی یادآور شد: در توسلات ادعیه، ائمه اطهار ملجأ حاجات معرفی شده‌اند که در این میان، توسل به باب‌الحوائج امام موسی بن جعفر (ع) به طور ویژه برای شفای بیماری‌های سخت و صعب‌العلاج توصیه شده است.

حجت‌الاسلام زارعی در خطبه دوم به تشریح وضعیت تقابل مقتدرانه جمهوری اسلامی در سه جبهه راهبردی با آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و اظهار داشت: امروز نیروهای مسلح ما در نبرد دریایی با لبه فناوری دشمن مواجهند و قواعد سنتی جنگ‌های گذشته را کنار گذاشته‌اند. در تنگه هرمز، آمریکایی‌ها کاملاً از باز کردن نظامی این معبر ناامید شده‌اند و می‌دانند کنترل آن در دست ایران است. اکنون کشتی‌ها با پذیرش پروتکل ایران و پرداخت عوارض از مسیر تعیین‌شده ما عبور می‌کنند؛ تحرکات و درگیری‌های شب‌های گذشته در محدوده قشم، سیری و بندرعباس نیز ناشی از تلاش مذبوحانه آمریکا برای ضربه زدن به این اقتدار است که البته با پاسخ قاطع و آتش چندبرابری رزمندگان اسلام و شلیک ده‌ها موشک در برابر هر تعرض دشمن روبرو شده است.

خطیب جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه به تحلیل شبهات پیرامون جبهه لبنان و عدم ورود مستقیم نظامی ایران به این نبرد پرداخت و خاطرنشان کرد: حزب‌الله یک نهاد و نهضت مردمی است، نه یک دولت؛ لذا ورود مستقیم نظامی ایران در حقوق بین‌الملل به عنوان تجاوز و در عرف سیاست، دخالت تلقی می‌شود و این همان تله کلاسیکی است که اسرائیل برای گرفتار کردن ایران پهن کرده است. ثانیاً «وحدت ساحات» به معنای ورود مستقیم همه جبهه‌ها به یک درگیری نیست؛ چراکه امروز یمن شریان اقتصادی دشمن را در دریا قطع کرده، عراق فشار میدانی را مدیریت می‌کند و ایران پشتیبانی لجستیک را عهده‌دار است، لذا این سکوت ظاهری به معنای غیبت در میدان نیست بلکه یک بازی هوشمندانه شطرنج است.

وی در پایان این گفتگو با تاکید بر اینکه فرمانده مباشر صحنه لبنان شخص شیخ نعیم قاسم و شورای فرماندهی حزب‌الله هستند و ایران تمامی تقاضاهای آنان را با نهایت قدرت برآورده می‌سازد، تصریح کرد: اگرچه ورود زمینی فعلاً ممکن نیست، اما تمام مواضع رژیم صهیونیستی در تیررس موشک‌های نقطه‌زن مقاومت است. رژیم غاصب بداند در صورت خطای راهبردی و حمله به بیروت یا غیرنظامیان، با پاسخ سخت و پشیمان‌کننده مقاومت روبرو خواهد شد و تمامی اضلاع جبهه مقاومت، جهنمی از آتش را بر سر تل‌آویو آوار خواهند کرد.