زارعی: دولت با اخلالگران اقتصادی قاطعانه برخورد کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه امروز (۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) با اشاره به تحولات میدانی و سیاسی منطقه اظهار کرد: در ۷۲ ساعت گذشته، آمریکایی‌ها تلاش‌های گسترده‌ای برای به دست گرفتن کنترل تنگه راهبردی هرمز انجام دادند اما با مقاومت جانانه، قهرمانانه و مقتدرانه رزمندگان اسلام مواجه شده و شکست‌های پی‌درپی و سنگینی را متحمل شدند.

وی با تأکید بر اینکه هرچه جنگ به جلو می‌رود پیچیده‌تر می‌شود، افزود: این شرایط حساس نیاز به هوشیاری، حضور و همراهی بیش از پیش مردم دارد تا توطئه‌های دشمن در نطفه خفه شود.

ریشه‌های ساختاری و جنگی گرانی‌های اخیر

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب در ادامه به مسئله فشار اقتصادی بر جامعه پرداخت و تصریح کرد: افزایش ناگهانی قیمت‌ها در دوران پس از جنگ، موجب آزار و سختی مردم شده است. باید پذیرفت که بخشی از این گرانی‌ها ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد کشور دارد؛ این‌ها زخم‌های کهنه‌ای هستند که سال‌ها حل‌نشده باقی مانده و امروز در این شرایط بحرانی خود را نشان می‌دهند.

حجت‌الاسلام زارعی نخستین عامل تورم را کسری بودجه شدید دولت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ حداقل با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه بودیم و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۵ افزایش یابد. متأسفانه دولت‌ها برای جبران این خلاء معمولاً به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که نتیجه آن چاپ پول بدون پشتوانه و ایجاد تورم با یک وقفه کوتاه زمانی است.

وی خلق نقدینگی بی‌رویه توسط بانک‌های خصوصی را دومین عامل کلیدی دانست و ابراز کرد: بانک‌های خصوصی و دولتی در زمستان ۱۴۰۴ بیش از سقف مجاز از بانک مرکزی استقراض کردند. بخشی از این موضوع به دلیل افزایش تقاضای اسکناس در شرایط جنگی و بخش دیگر ناشی از فعالیت‌های سودجویانه بوده است. همچنین در فروردین و اردیبهشت هر سال به دلیل پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان، استقراض دولت ۳۰ درصد افزایش می‌یابد که امسال نیز تکرار شد.

تخریب زیرساخت‌های تولیدی و سوءاستفاده دلالان

خطیب جمعه اسلام‌آبادغرب بخش مهمی از گرانی‌ها را ناشی از حملات دشمن به زیرساخت‌های تولیدی دانست و تشریح کرد: در روزهای پایانی جنگ، کارخانه‌های راهبردی مانند پتروشیمی بوعلی و امیرکبیر هدف قرار گرفتند که منجر به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید مواد اولیه شوینده‌ها، پلاستیک و قطعات خودرو شد؛ این کاهش تولید به صورت مستقیم بر سفره مردم اثر گذاشت.

وی ادامه داد: همچنین حملات به کارخانه‌های فولاد خوزستان و مبارکه، بهانه‌ای به دست برخی سودجویان داد تا قیمت خودرو را افزایش دهند؛ این در حالی است که خودروسازان تا یک سال ذخیره ورق فولاد داشتند. در اینجا دولت باید قاطعانه ورود کرده و اجازه ندهد عده‌ای از شرایط جنگی برای پر کردن جیب خود سوءاستفاده کنند.

نوسانات ارزی و نقش مخرب احتکار

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به نقش دلالان در تلاطم بازار گفت: برخی افراد با احتکار کالا و بازی با قیمت‌ها، خون مردم را در شیشه می‌کنند. مغازه‌داری که با هدف کسب سود بیشتر از فروش کالا خودداری می‌کند، عملاً به ملت خیانت کرده است. قوه قضاییه و دولت موظف هستند با این مفسدان که در کنار دشمن قرار گرفته‌اند، با اشد مجازات برخورد کنند.

امام‌جمعه اسلام‌آبادغرب به نوسانات نرخ ارز نیز اشاره کرد و افزود: قیمت دلار در هفته جاری از ۱۵۰ به ۱۸۰ هزار تومان رسید. بخشی از این نوسان ناشی از بازنگشتن ارز صادراتی و تأخیر در ثبت سفارش‌های بانک مرکزی است. همچنین ریسک بالای حمل‌ونقل دریایی و جهش ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی حق بیمه‌ها، باعث تأخیر در ورود کالا و افزایش قیمت تمام‌شده شده است.

وی در پایان با تأکید بر مدیریت نقدینگی و نظارت دقیق بر تولید خاطرنشان کرد: دولت باید در تمامی حوزه‌های حاکمیتی خود، از مدیریت ارز گرفته تا برخورد با گران‌فروشان، مقتدرانه عمل کند. همچنین از مردم عزیز درخواست می‌شود ضمن رعایت صرفه‌جویی، از خریدهای هیجانی پرهیز کنند چرا که صف کشیدن برای خرید کالا، خود یکی از عوامل اصلی گرانی است.